Devil May Cry 5 per PlayStation 4 è in offerta su Amazon

Devil May Cry 5 per PlayStation 4 è disponibile su Amazon al prezzo di 9,99€, rispetto al prezzo mediano di 14,99€, con un risparmio di 5,00€, pari al 33%. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con uno stile di combattimento frenetico e spettacolare, Devil May Cry 5 riprende le fila della saga più amata dagli appassionati di action game. Vesti i panni di Nero, Dante e V, ciascuno con mosse, armi e abilità uniche, per sconfiggere le orde demoniache in un tripudio di effetti visivi e colpi di scena.