Mario Kart World: il capitolo più grande di sempre, forse anche il migliore

Di recente abbiamo avuto l'opportunità di trascorrere un'intera giornata in compagnia di Nintendo Switch 2, ma soprattutto di motori, fulmini e stelle: abbiamo provato Mario Kart World , l'incarnazione concreta della volontà di evolvere, espandere, spezzare i confini della pista fino ad abbracciare un intero mondo aperto, portando anche sopra questi lidi il genere di rivoluzione che ha recentemente investito franchise come Mario e The Legend of Zelda.

Oltre a essere senza ombra di dubbio il più grande in assoluto , questo capitolo rischia davvero di rivelarsi anche il migliore dell'intera serie. Lo sappiamo, di solito considerazioni di questo tipo sarebbero da relegare al termine dell'analisi, ma è inevitabile effettuare quest'inversione ripensando al percorso d'evoluzione che ha caratterizzato il franchise: nonostante non sia mai stato trattato dalla Grande N alla stregua di altre grandi opere di bandiera ben più blasonate, attraverso Mario Kart 8 Deluxe ha finito per rivelarsi il più grande successo nella ricchissima storia di Switch, arrivando a piazzare 70 milioni di copie e conquistandosi per merito il trattamento dei grandi. Le caratteristiche di questo progetto sono la prova provata che i tempi sono cambiati: ora è Mario Kart a essere la blasonata opera di bandiera, sarà lui a impugnare l'importante fiaccola del lancio di Nintendo Switch 2, ed è stato sempre lui a poter contare su un periodo di sviluppo di otto anni, fra i più lunghi mai registrati sulle sponde della Grande N.

Arriva un momento, giocando a Mario Kart World, in cui si prende improvvisamente coscienza della filosofia degli autori di Nintendo EPD, scoprendo che ha spiccato il volo a partire da sensazioni e domande che hanno sempre permeato la particolare atmosfera della serie: cosa si nasconde al di là degli apparenti confini del tracciato? Viene quasi da ripensare all'epoca del Nintendo 64 e alle piccole escursioni che era possibile fare ai margini di alcune piste, magari per osservare più da vicino il modello tridimensionale del Castello di Peach e viaggiare con la fantasia, con la grande differenza che adesso al di là del cordolo non s'intravedono semplicemente piccoli easter-egg, ma s'incontra un intero universo vivo e popolato da creature bizzarre , colorato da piante familiari, costellato di centri abitati e di punti d'interesse che strizzano l'occhio all'intero Regno dei Funghi.

Mario Kart “WORLD”

Fino a questo momento non c'era stata occasione di fare realmente chiarezza sulla struttura di Mario Kart World, che Joy-Con 2 alla mano sa rivelarsi al tempo stesso rassicurante, familiare ed estremamente innovativa. Se a essere assoluto protagonista dell'esperienza è proprio il vastissimo mondo di gioco, che si può esplorare in qualsiasi momento sin dal menù principale tramite la Guida Libera, i vecchi tracciati - quelli in cui affrontare le classiche gare basate su tre giri - sono rimasti totalmente invariati e s'incontrano sia nel corso dei Gran Premi sia nei confini delle numerose modalità disponibili. La grande differenza rispetto al passato, tuttavia, risiede nel fatto che oltre ai tracciati veri e propri è possibile correre anche attraverso i paesaggi che sorgono fra un tracciato e l'altro, realizzando una quantità a dir poco impressionante di varianti che si snodano in maniera organica lungo i fondali di un immenso mondo aperto.

In Mario Kart World gare e Gran Premi diventano tour itineranti destinati a passare attraverso tutto il mondo di gioco, mantenendo al contempo invariati anche i circuiti classici

Per fare un esempio, la Coppa Fungo si apre con i classici tre giri nel Circuito Mario Bros. Dopodiché la seconda tappa, anziché avviarsi sulla griglia di partenza di un'altra pista, prende il largo con i kart già in movimento fra il Circuito Mario Bros. e la città di Trofea, dando vita a una sorta di "sparo" che ha inizio nel primo circuito, si sviluppa nelle campagne circostanti e giunge a conclusione solo in seguito a un giro finale nel circuito di destinazione, mettendo in scena una vera e propria trasformazione in tempo reale dell'ambientazione e del percorso di gara. È una costante, giocando a Mario Kart World: un attimo prima ci si trova a sfrecciare in mezzo alle foreste stregate dei Boo, sgommando sulle immancabili assi di legno sdrucciolevoli, e un attimo dopo si stanno risalendo le pendici del vulcano che ospita il Castello di Bowser, assistendo a complesse metamorfosi che non si limitano a stravolgere le atmosfere, la flora e la fauna, ma intaccano anche la stessa progettazione dei livelli in maniera davvero sorprendente.

Torniamo al caso della Coppa Fungo, la cui ultima tappa è un tracciato posto fra il Monte Rotaia e l'Astroparco di DK: non si tratta di un banale sparo nel quale raggiungere il circuito dedicato al gorilla, ma di una corsa al cardiopalma che, negli ultimi giri, arriva a scherzare con la stessa architettura del videogioco arcade "Donkey Kong", offrendo una sequela di tornanti invasi di barili rotolanti che rappresentano il climax perfetto per chiudere in bellezza il torneo. E questo è solo un esempio dell'enorme grado di libertà artistica che tale struttura ha concesso ai creativi di Nintendo: basti pensare al caso del Cinema Spettrale, nuova variante del classico circuito dedicato ai Boo nella quale, all'improvviso, capita di saltare attraverso lo schermo cinematografico trovandosi catapultati al di là della tela, in una "pista dentro la pista" che si presenta come una pellicola dalle tonalità seppia, tratteggiando una sequenza che dal punto di vista prettamente tecnologico sarebbe risultata impossibile sul fronte di Switch.

Ovviamente questo esempio non è altro che una goccia nell'oceano, perché in mezzo a vulcani in eruzione, galeoni pirata, città costiere e giungle popolate di dinosauri, la varietà riesce a uscirne come assoluta vincitrice nonostante l'organicità alla base dello sviluppo del mondo aperto, premiando in maniera evidente la presenza dei diversi biomi tematici. Quella del Gran Premio in movimento è una filosofia che riesce a mescolare le carte in tavola senza togliere assolutamente nulla all'esperienza amata dai puristi, che avranno occasione di segnare il miglior tempo lungo fondali davvero splendidi e incorniciati in una mole di dettagli fuori scala, dal territorio circostante il Deserto Picchiasol, stretto nell'abbraccio di una ferrovia che riporta alla mente il famoso treno di Kalimari Desert, per arrivare ad ambientazioni decisamente più psichedeliche come le Rovine del Blocco "?".

Se proprio dobbiamo trovare un piccolissimo difetto, questo risiede nel fatto che alcuni fra i percorsi di collegamento fra i circuiti non possono certo contare sul grado di profondità e di caratterizzazione tipico delle piste in cui portare a termine i classici tre giri, ma si tratta di un'inevitabile conseguenza dell'enorme mole di contenuti a disposizione. Per esempio, scegliendo come punto di partenza lo Stadio di Peach che siede al centro della mappa, è possibile selezionare come possibile punto d'arrivo di una gara fra Prateria Verde, Cascate Smack, Savana Gincana, Spiaggia Koopa, Trofea, Cioccocanyon e Fabbrica di Toad, dunque in concreto è come se ogni singolo circuito disponibile - oltre alla versione classica - ne mettesse sul piatto in media più di cinque varianti totalmente originali per "legare" l'ambientazione in maniera dinamica.

I percorsi di collegamento fra i circuiti veri e propri diventano a loro volta tracciati fatti e finiti: questa scelta moltiplica a dismisura il numero totale delle piste disponibili, mettendo in scena varianti che passano attraverso varie ambientazioni che cambiano in tempo reale

Insomma, l'esperienza di gioco vive del costante intreccio fra la tradizione della serie basata sui circuiti classici - che non cessa mai di pescare gustose citazioni fin dai fasti del Super Nintendo e del Nintendo 64 - e una nuova filosofia decisamente più aperta. E non solo perché il mondo appare totalmente interconnesso e il Gran Premio diventa un vero e proprio tour itinerante, ma soprattutto perché bisogna modificare profondamente la maniera stessa in cui si osservano i tracciati, che oltre a rivelarsi molto più ampi e verticali arrivano a integrare un numero impressionante di percorsi alternativi alla pista vera e propria, spremendo fino all'ultima goccia le caratteristiche del nuovo sistema di guida.