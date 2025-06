Cambia tutto, l'UE introduce un regolamento per gli smartphone e i tablet: più longevi e aggiornati

I requisiti dei device coinvolti nel regolamento

L'Unione Europea ha rilasciato, dunque, un documento in cui vengono illustrati tutti i requisiti previsti per gli smartphone che saranno coinvolti in queste nuove normative. Innanzitutto, le nuove regole verranno applicate agli smartphone che vanno dai 4 ai 7 pollici e ai tablet che vanno dai 7 a 17,4 pollici. Al momento rimangono esclusi i foldable e i tablet-computer.

Bandiera UE

Come dovranno essere i device d'ora in poi? Dovranno rispettare alcuni parametri: dovranno avere un'alta durabilità e dovranno essere certificati contro acqua, polvere ecc... Le batterie dovranno essere più efficienti, si dovrà mantenere l'80% della loro capacità originale anche dopo gli 800 cicli di ricarica. I produttori dovranno fornire pezzi di ricambio critici entro 5-10 giorni lavorativi per almeno 7 anni dopo la fine della commercializzazione. Non sarà possibile bloccare via software le riparazioni e infine è obbligatorio fornire 5 anni di aggiornamenti.