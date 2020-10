Star Wars: Squadrons, la recensione

Ecco, bisogna avere bene in mente questo concetto: Star Wars: Squadrons non punta a diventare il massimo esponente del genere appoggiandosi a un livello produttivo da Tripla A; il suo obiettivo è intrattenere il giocatore fan di Star Wars offrendo un'esperienza dimenticata da troppo tempo con un pacchetto ben definito di contenuti e rimanendo ben distante dall'idea di "game as a service" che prima ha ucciso e poi fatto resuscitare Star Wars: Battlefront 2.

Con magari un occhiolino strizzato in direzione di chi sta ancora aspettando Star Citizen oppure non ce la fa più a giocare esclusivamente Elite Dangerous.

Ed è proprio con questa eccitazione che ci siamo lanciati nella stesura di questa recensione di Star Wars: Squadrons perché mai avremmo immaginato di trovarci di fronte a un progetto così lucido e preciso nei suoi obiettivi: un titolo di media entità, venduto a prezzo budget, realizzato da fan sinceri della saga creata da George Lucas, in grado di stuzzicare i ricordi dei giocatori di vecchia data cresciuti a X-Wing vs Tie Fighter e X-Wing Alliance.

La storia

Ma andiamo con ordine. Star Wars: Squadrons è ambientato immediatamente dopo gli eventi narrati nella sesta pellicola cinematografica, Il ritorno dello Jedi. La battaglia di Endor con l'annessa distruzione della seconda Morte Nera si è appena conclusa e la Ribellione, ora rinominata in Nuova Repubblica, deve chiaramente fare i conti con un Impero Galattico che è ancora ben lungi dall'essere annientato e che mantiene con vigore il suo pugno di ferro stretto sulle zone più ricche della galassia.

La campagna single player del gioco si apre con la ricerca e il tentativo da parte dell'Impero di scovare e distruggere una serie di navi da trasporto che stanno cercando di fuggire con a bordo i superstiti del conflitto sulla luna di Endor e sarà proprio la spietatezza delle azioni imperiali a mettere in moto la trama a partire dalla defezione di un ufficiale di alto rango che cercherà di unirsi alla Nuova Repubblica.

La storia si svolge attraverso un lungo prologo in 2 parti che funge da tutorial basico e 14 missioni che potranno essere affrontate scegliendo 1 tra 4 diversi livelli di difficoltà, con il minore che permette di godersi la storia senza praticamente alcun tasso di sfida. La particolarità della narrativa è il suo passaggio costante tra i punti di vista delle 2 fazioni all'interno di un arco di trama che procede però in linea retta.

Ci ritroveremo quindi a utilizzare di volta in volta prima l'Impero, poi i ribelli e così via di missione in missione e in funziona della storia, senza che al giocatore venga lasciata la possibilità di scegliere quale fazione utilizzare. Tutto sarà in funzione della storia raccontata e, tramite questo stratagemma, l'intera campagna ci permetterà di prendere confidenza con tutte le navi a nostra disposizione e con i vari sistemi di gioco, con l'idea di rappresentare una sorta di lunghissimo tutorial incrementale in funzione del multiplayer. Consentendoci però di assistere anche a una storia piacevolmente narrata ma senza particolari picchi creativi o geniali. Senza fare alcun tipo di spoiler, possiamo tranquillamente dire che la storia ben si innesta sugli stilemi classici di Star Wars con gli immancabili capovolgimenti di fronte e desideri di vendetta e rivalsa che da sempre hanno contraddistinto il franchise.

Da un punto di vista narrativo, al di fuori di una manciata di cutscene e degli immancabili scambi di battute tra i compagni di volo mentre siamo in partita, la storia viene raccontata attraverso tutta una serie di dialoghi facoltativi che dovremo fare all'interno dei 2 hangar dell'Impero e della Nuova Repubblica che ci ritroveremo a visitare di missione in missione.

Qui potremo assistere al briefing del livello successivo e, per l'appunto, chiacchierare con gli altri membri del nostro squadrone. Il risultato è decisamente anacronistico visto che ci limiteremo a premere un pulsante una volta inquadrato il wingman con l'iconcina di un fumetto sulla testa. Lui o lei diranno le sue battute e noi potremo tornare a guardarci attorno per intercettare un altro compagno che ha qualcosa da dire. Non ci si può muovere, non ci sono dialoghi multipli o qualcosa di più elaborato e stratificato. Sembra quasi di ritrovarsi in una partita di The 11th Hour o qualche altra avventura grafica dei tempi andati.

In termini di longevità, abbiamo impiegato circa 7 ore a completare la campagna al terzo livello di difficoltà, morendo una discreta quantità di volte in un paio di missioni.