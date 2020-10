Nexus Mod bannerà tutte le mod politiche fino alla fine delle elezioni presidenziali

Nexus Mod ha deciso di bannare tutte le mod di natura politica da qui alle elezioni presidenziali USA, a causa degli eccessi degli utenti. Sostanzialmente nei giorni scorsi sono state pubblicate troppe mod provocatorie basate sui problemi sociopolitici attuali degli Stati Uniti, tanto da aver generato il caos. Con l'avvicinarsi delle elezioni di novembre il trend non può che crescere, come sottolineato nel messaggio con l'annuncio, dove poi è stato spiegato nel dettaglio:

"Considerata la scarsa qualità delle mod caricate, le visioni polarizzate che esprimono e il fatto che un piccolo ma rumoroso gruppo dei nostri utenti non sembra essere abbastanza intelligente e maturo da riuscire a dibattere su questi temi senza ricorrere a insulti e accuse infondate senza prove, abbiamo deciso di fare pulizia stabilendo il ban immediato per le mod che trattano i problemi socio politici degli Stati Uniti."

Il ban è attivo dal 28 settembre e proseguirà finché non sarà stato eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il messaggio prosegue parlando di come alcuni utenti abbiano creato degli account falsi per caricare comunque le mod e dei problemi creati dall'intera situazione, difficili da gestire senza frenarli un po'. Chi non fosse concorde con le decisioni di Nexus Mod può sempre andare a parlare di politica in altri gruppi o forum, come sottolineato dagli stessi gestori del sito.