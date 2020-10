NVIDIA GeForce RTX 3070 rimandata, nuova data di uscita in ritardo

NVIDIA GeForce RTX 3070 arriverà più tardi del previsto, anche se non di molto: a causa di problemi nell'approvvigionamento di materiali e nella distribuzione di quantitativi decenti di GPU, Nvidia ha deciso di rimandare il lancio della nuova scheda grafica, che ha ora la data di uscita fissata per il 29 ottobre 2020.

Come riportato nel comunicato ufficiale da parte di Nvidia, "La produzione di GeForce RTX 3070 sta andando a grande velocità, ma abbiamo sentito da molti di voi il desiderio di vedere più GPU disponibili nel giorno di lancio. Per fare in modo che questo succeda, abbiamo aggiornato la disponibilità e la data di uscita della GPU al 29 ottobre 2020".

"Sappiamo che può essere una notizia spiacevole per coloro che non vedono l'ora di averla, tuttavia questo cambiamento consentirà ai nostri partner in tutto il mondo di ottenere una maggiore quantità di schede grafiche per il giorno di lancio".

D'altra parte non si tratta proprio di un posticipo enorme, considerando che la data di uscita iniziale era stata annunciata per il 15 ottobre, dunque si tratta di un paio di settimane che, se davvero consentono di incrementare la disponibilità della GPU, sono sicuramente ben accette.

D'altra parte, considerando il caos emerso anche per i preorder che sono praticamente scomparsi nel giro di pochissimo tempo, è chiaro come Nvidia faccia attualmente fatica a tenere dietro alla domanda con la produzione delle nuove RTX 3000, considerando anche le difficoltà di questo particolare periodo storico minacciato dal coronavirus.

Da notare, peraltro, che il 29 ottobre dovrebbe corrispondere proprio al periodo in cui dovrebbero essere lanciate le nuove schede AMD RX 6000, dunque assisteremo a uno scontro diretto tra i due produttori alla fine di questo mese.