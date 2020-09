Fortnite conterrà la presentazione di AMD Radeon RX 6000 Big Navi?

Fortnite potrebbe essere il teatro della presentazione della nuova AMD Radeon RX 6000 Big Navi, la nuova GPU di AMD destinata a rivaleggiare contro la nuova serie Ampere di Nvidia, con un evento che potrebbe essere organizzato direttamente all'interno del gioco Epic Games.

Si tratta ancora di speculazioni a partire da indizi piuttosto vaghi, ma l'idea è suggestiva e considerando l'importanza raggiunta da Fortnite non è poi così assurda. Attraverso il lavoro del modder MAKAMAKES su Fortnite Creative Island è stata costruita una Battle Arena custom nel gioco, che sembra contenere uno speciale Easter Egg, come svelato dalla streamer MissGinaDarling, peraltro sponsorizzata da AMD.

In questa mappa è necessario inserire il codice "6000", che sembra riferirsi all'identificativo della nuova scheda grafica AMD, per ottenere uno strano messaggio. Come mostrato nel tweet riportato qui sotto, attivando questo easter egg compare la scritta "Qualcosa di grosso sta arrivando nella Battle Arena AMD" dove "big", nella scritta originale, sembra ovviamente un riferimento a "Big Navi", lo pseudonimo con cui la nuova GPU viene chiamata.

Secondo quanto riferito da altre fonti, sembra che lo stesso Scott Herkelman, CVP & GM di AMD Radeon, si sia rivolto direttamente alla streamer che ha scoperto l'easter egg, congratulandosi per quanto fatto e per aver trovato il messaggio "che sicuramente vorrà dire qualcosa".

A questo punto attendiamo informazioni ufficiali al riguardo ma la presentazione di una GPU AMD all'interno di Fortnite non sembra più così assurda, dopo aver visto il trailer di Tenet in esclusiva su Party Reale o il concerto di Marshmello.