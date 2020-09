Marvel's Avengers non entusiasma, i primi voti vanno dal buono alla sufficienza

Marvel's Avengers comincia ad essere valutato dalle principali testate internazionali, ma a quanto pare il gioco Crystal Dynamics e Square Enix non ha entusiasmato, con i primi voti generalmente positivi ma che vanno dal buono alla sufficienza.

Gli elementi positivi e negativi estratti dalle varie recensioni sembrano essere proprio quelli che ci si aspetterebbe da un progetto del genere, già posto alquanto sotto la lente di ingrandimento da quando è stato annunciato come gaas.

In base a quanto emerso finora, i voti positivi si concentrano soprattutto sugli elementi come la campagna in single player e il gameplay divertente, in particolare per gli appassionati Marvel, mentre i voti più bassi si concentrano sugli elementi più dubbi di Marvel's Avengers, ovvero la sua struttura da live service, le micro-transazioni, la ripetitività e il fatto di percorrere le medesime soluzioni viste in Destiny, The Division e Anthem.

Tutti sono comunque più o meno concordi nel valutare il gameplay di base piuttosto divertente e i personaggi ben costruiti come stile di combattimento, mentre i dubbi sono tutti concentrati sul supporto a lungo termine, che sarà fondamentale per un gioco destinato ad essere un gaas.

Il Metascore attuale è di 72 su PS4, piattaforma su cui sono state fatte la maggior parte delle recensioni, vediamo dunque alcuni dei voti emersi finora: