Mount & Blade II: Bannerlord, disponibili i primi strumenti per modder

Mount & Blade II: Bannerlord ha ricevuto un aggiornamento importantissimo, che aggiunge i primi strumenti per modder. La promessa fatta dagli sviluppatori è stata quindi mantenuta e ora tutti possono modificare il gioco come vogliono (a patto che lo sappiano fare).

Stando a quanto ha dato a intendere TaleWorlds, in futuro saranno resi disponibili degli altri strumenti. Comunque sia quelli appena aggiunti sono abbastanza per sbizzarrirsi per un bel po'. Leggiamone l'elenco completo:

Scene Editor Toolset