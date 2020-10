Jessica Nigri nel cosplay del Pyramid Head di Silent Hill è irriconoscibile

Difficile che non conosciate Jessica Nigri: è forse la cosplayer più famosa del pianeta, e certamente una delle più note del settore. In queste ore è tornata con un cosplay terrificante, dedicato al Pyramid Head di Silent Hill.



Giustamente, potreste obiettare, come ci è arrivata Jessica Nigri al Pyramid Head di Silent Hill? Non è un soggetto un po' troppo "di nicchia", anche per lei? I cosplay di The Mandalorian e dei Pokémon sembravano molto più nelle sue corde, soprattutto considerando la sua abitudine nel renderli molto sexy, anche sacrificando l'identità del materiale originale. Eccovi l'immagine, poi ancora qualche considerazione.