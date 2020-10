Yakuza: Like a Dragon, il nuovo trailer in italiano presenta storia e personaggi

Yakuza: Like a Dragon si mostra con un nuovo trailer sottotitolato in italiano che presenta la storia e i personaggi di questo nuovo, originale episodio della serie SEGA.

Caratterizzato da una grafica a 4K e 60 fps su PC e Xbox Series X, Yakuza: Like a Dragon ci condurrà nell'inedita ambientazione di Yokohama, alle prese con un nuovo protagonista carismatico dopo l'addio di Kazuma Kiryu.

Nel trailer, il protagonista di Yakuza, Ichiban Kasuga, descrive il suo viaggio eroico in stile videoludico che lo porterà attraverso una straordinaria serie di minigiochi in un vero e proprio parco giochi della malavita.

Yokohama offre una miriade di distrazioni esilaranti, tra cui gare di kart, combattimenti, sale giochi SEGA e la capacità di gestire e far crescere la propria azienda! Ichiban e il suo gruppo di amici incasinati hanno infinite attività divertenti con cui cimentarsi mentre cercano di ristabilire la giustizia nelle strade di Yokohama.

Non è tutto, però; la fine di "The Dragon's Quest Begins" presenta una sorpresa speciale. Per la prima volta nella storia della serie, Yakuza: Like a Dragon presenta interpretazioni in inglese delle canzoni karaoke più amate dai fan.

La lista include: