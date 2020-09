Yakuza: Like a Dragon in 4K e 60+fps su Xbox Series X e PC

La pagina ufficiale di Yakuza: Like a Dragon conferma che il gioco di Sega andrà in 4K e 60+ fps grazie all'ottimizzazione per Xbox Series X. E ovviamente su PC, nel caso in cui abbiate un PC sufficientemente potente.

Dopo aver annunciato ufficialmente che Yakuza: Like a Dragon arriverà prima su PS4, Xbox One, PC e Xbox Series X|S, Sega conferma anche in cosa consiste la tanto sbandierata ottimizzazione per Xbox Series X|S.

Il nuovo RPG di Sega andrà in 4K e 60+fps sulla console di nuova generazione di Microsoft (oltre che su tutti i PC sufficientemente potenti). Ovviamente supporterà anche lo Smart Delivery ovvero quel programma che non solo consente di ottenere in maniera gratuita l'aggiornamento alla versione next-gen del gioco, ma fa sì che anche i salvataggi siano in comune tra le due generazioni di Xbox. Una cosa non scontata, dato che i salvataggi PlayStation 4 non sembrano compatibili con PS5.

Per chi non lo sapesse, Yakuza: Like a Dragon parla di Ichiban Kasuga, uno scagnozzo di una famiglia di basso rango della yakuza di Tokyo, viene condannato a 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso. Senza mai perdere la speranza, Ichiban sconta la sua pena e torna in libertà solo per scoprire che nessuno aspetta il suo ritorno e che il suo clan è stato distrutto dall'uomo che rispettava di più.

Solo e confuso, decide di scoprire la verità sul tradimento della sua famiglia e di riprendersi la propria vita, intraprendendo un'avventura che lo trasformerà in un improbabile eroe per i reietti della città.

Lo comprerete? O aspetterete la versione per PS5 che arriverà nel 2021?