Google Pixel 5: prezzo e caratteristiche svelati per errore

Trovata pubblicitaria o errore nella gestione del proprio profilo sui social network? In queste ore Google è tornata a parlare di Google Pixel 5, con molte informazioni utili circa prezzo e caratteristiche del prossimo smartphone di fascia medio-alta della società. Lo ha fatto "per errore", in un post poi immediatamente rimosso dai canali social.



Tant'è: le informazioni sul Google Pixel 5 sono diventate di dominio pubblico, e noi siamo qui per riportarvele. Partiamo dalle caratteristiche dello smartphone: pare avrà un display da 5,78 pollici, con processore Snapdragon 765G. La GPU sarà Adreno 620, mentre la batteria per il momento non permette di farsi troppe illusioni: 3500 mAh dovranno bastarvi. Ovviamente prima di esultare o di strapparvi i capelli ricordate che tutto ciò dovrà essere confermato (o smentito) da Google stessa.



Per quanto riguarda il prezzo, il post di Google riportava una cifra di 74.800 yen, cioè circa 610 euro al cambio. Da ultimo bisogna parlare del messaggio prontamente cancellato, che recitava: "Google Pixel 5, l'ultimo smartphone compatibile con le reti 5G di Google, può essere preordinato. Goditi download rapidi di film e capacità fotografiche di livello professionale. L'esperienza 5G con le migliori specifiche".



A questo punto bisogna solo attendere l'ufficialità, che arriverà nella giornata di domani 30 settembre 2020. Acquisterete il nuovo smartphone di Google, pronto per il 5G?