Yakuza: Like a Dragon: data di uscita anticipata su Xbox, PS4 e PC, su PS5 nel 2021

Sega ha annunciato ufficialmente di aver anticipato di qualche giorno la data di uscita di Yakuza: Like a Dragon su Xbox One, Xbox Series X e S, PC e PS4. Il gioco arriverà al lancio delle console di nuova generazione di Microsoft, ovvero il 10 novembre 2020. Finalmente sappiamo anche quando uscirà la versione per PS5 del gioco, ovvero il 2 marzo 2021.

Come annunciato in precedenza, Yakuza: Like a Dragon offre l'aggiornamento Smart Delivery per un passaggio fluido a Xbox Series X | S per i possessori del gioco su Xbox One.

Sega ci informa che Yakuza: Like a Dragon verrà lanciato su PlayStation 5 il 2 marzo 2021. La versione per PlayStation 4 è invece confermata il 10 novembre 2020. I giocatori possono acquistare la versione digitale per PS4 di Yakuza: Like a Dragon su PlayStationStore e scaricare gratuitamente l'aggiornamento a PS5 quando verrà lanciato il gioco il 2 marzo 2021.

Yakuza: Like a Dragon porta il giocatore tra le strade di Yokohama, in Giappone, con un'avventura epica che combina risse, dramma e l'ilarità esagerata per cui è nota la serie Yakuza. Il gioco include anche un voice over di un cast di attori stellare, tra cui George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun ed Elizabeth Maxwell. E sarà sottotitolato in italiano.

Lo comprerete?