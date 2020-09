Pokémon Spada e Scudo: domani sarà trasmesso un Direct sul Pass Espansione

The Pokémon Company ha annunciato che domani 29 settembre alle 15 sarà trasmesso un nuovo Direct dedicato al Pass di Espansione di Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. In questa trasmissione, molto probabilmente, saranno diffusi i primi dettagli della seconda espansione, Le Terre Innevate della Corona

Un po' a sorpresa The Pokémon Company e Nintendo hanno aperto un countdown per un nuovo Direct dedicato ai mostri tascabili. In questo caso sarà il pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo al centro dell'attenzione. Le Terre Innevate della Corona, infatti, escono tra poche settimane e poco sappiamo di questa seconda espansione del gioco.

Domani a partire dalle 15 sapremo tutte le novità di questa seconda parte delle avventure aggiuntive di Pokémon Spada e Scudo. La prima parte, l'Isola Solitaria dell'Armatura, qui la recensione, non ci aveva convinto del tutto e speriamo, quindi, che la compagnia giapponese saprà cambiare marcia con questa seconda portata.

Ovviamente seguiremo il Direct di Pokémon Spada e Scudo in diretta con voi in diretta su Twitch. Cosa vi aspettate da questo nuovo DLC?