Xbox Series X: tempi di caricamento ridotti per tutti i giochi

I tempi di caricamento dei giochi su Xbox Series X sono molto ridotti rispetto a quelli di Xbox One e One X. Scaduto l'embargo USA, online stanno emergendo le prime prove su strada di Xbox Series X, che concordano tutte sulla bontà generale della console e del suo software.

In particolare in molti sono stati stupiti dalla riduzione dei tempi di caricamento, pur in assenza di ottimizzazioni specifiche. In alcuni casi si risparmia anche più di un minuto.

Come esempio abbiamo scelto la tabella stilata da Tom Warren di The Verge che mostra in modo plastico quanto tempo si risparmia in alcuni giochi molto famosi.

Ad esempio su Xbox Series X Sea of Thieves carica in 20 secondi contro il minuto e 21 secondi di Xbox One X, mentre Destiny 2 in soli 43 secondi contro il minuto e 52 secondi di One X. Ma bando alle ciance e guardiamo la tabella.