Collection of SaGa Final Fantasy Legend: data di uscita e trailer dal TGS 2020

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Collection of SaGa Final Fantasy Legend per Nintendo Switch. La raccolta conterrà i classici Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II e Final Fantasy Legend III ed uscirà il 15 dicembre 2020. Possiamo vedere questi giochi in azione attraverso un trailer pubblicato al TGS 2020.

Collection of SaGa Final Fantasy Legend è ricca di nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di gioco, incluso un aumento di velocità e una modalità di visualizzazione retrò. Il tutto per mantenere inalterato il fascino che ha reso così speciali i titoli originali 30 anni fa.

Gli appassionati di GDR potranno iniziare la loro avventura affrontando mostri, esplorando città e scoprendo mondi fantastici all'uscita di Collection of SaGa Final Fantasy Legend, in arrivo il 15 dicembre 2020 in digitale su Nintendo Switch.

