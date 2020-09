Among Us: il numero di utenti attivi giornalmente su Steam è imponente

Il numero di utenti attivi giornalmente (DAU) su Among Us è davvero imponente, si parla di circa 2,7 milioni di giocatori solo su Steam, una quantità notevole per un gioco sviluppato da una sola persona e che per circa due anni non è stato considerato da nessuno.

Il successo è arrivato grazie agli streamer che hanno cominciato a trasmetterlo live su Twitch e piattaforme affini. Pensate che c'è ancora chi ne nega l'influenza sull'industria dei videogiochi e non capisce perché vengano pagati per promuovere i giochi. Perché in milioni li guardano e poi consumano, ovvio.

Comunque sia, a dare l'annuncio è stato lo sviluppatore Innersloth stesso tramite un grafico, che trovate in testa alla notizia. Per il resto vi ricordiamo che Among Us 2 è stato cancellato proprio a causa del successo del primo capitolo: lo sviluppatore vuole concentrarsi a espanderlo.