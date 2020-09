Dell annuncia XPS 13, Developer Edition e 2-in-1 con processori Intel Tiger Lake

Dell ha annunciato ufficialmente i suoi nuovi XPS 13: tre differenti modelli dell'apprezzatissimo ultrabook da 13 pollici, equipaggiati in questo caso con i nuovissimi processori Intel Tiger Lake.

Dopo il nostro approfondimento sulle CPU Intel Tiger Lake, ecco dunque alcuni dei notebook che utilizzeranno queste tecnologie per offrire uno straordinario mix di prestazioni, autonomia ed efficienza energetica con grafica integrata.

Dell XPS 13 sarà equipaggiato con processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Xe, porta Thunderbolt 4 e memoria RAM LPDDR4x fino a 4267 MHz. Disponibile dal 30 settembre negli USA e in Canada, nelle settimane successive in Europa e Asia.

Dell XPS 13 Developer Edition utilizzerà anch'esso i processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Xe e sarà disponibile con Ubuntu 20.04 LTS precaricato, porta Thunderbolt 4 e memoria RAM LPDDR4x fino a 4267 MHz. Dal 30 settembre negli USA e in Canada, successivamente in Europa e Asia.

Infine, Dell XPS 13 2-in-1 vanterà un fattore di forma 2-in-1 in alluminio, fibra di carbonio e fibra di vetro a seconda delle colorazioni, sempre con processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Xe, nonché memoria RAM LPDDR4x fino a 4267 MHz e IR Camera con supporto Windows Hello. Disponibile dal 30 settembre negli USA e in Canada, successivamente in Europa e Asia.

I prezzi non sono ancora stati annunciati da Dell, che però ha tenuto a precisare che questi nuovi laptop vanteranno una confezione regalo completamente realizzata con materiali sostenibili, fra cui plastiche recuperate in mare e riciclate.