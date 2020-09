Pendragon, la recensione

Negli ultimi anni il team britannico Inkle si è distinto per la realizzazione di titoli al di fuori degli schemi, incentrati sulla narrazione e la lettura quale elemento portante, come i pluripremiati 80 DAYS e Heaven's Vault , anche se stavolta, con la recensione di Pendragon parliamo di un titolo che sceglie un sistema di gioco completamente diverso dai precedenti. D'altronde se c'è una cosa che non manca a Jon Ingold e al suo team è proprio il desiderio di continuare a sperimentare senza limitarsi a ripetere quanto realizzato in precedenza, pur mantenendo tra esse un unico comune denominatore, ovverosia la centralità del racconto.

La struttura

Pendragon è un roguelike strategico proprio con una forte componente narrativa procedurale, incentrata sul mito arturiano. Da questo punto di vista, sistema di gioco a parte, Inkle ha scelto di proseguire, come accennato all'inizio, nella coraggiosa quanto fortunata strada intrapresa coi suoi titoli precedenti dando vita a quello che è di fatto quasi un "romanzo interattivo", nell'accezione più ampia del termine, i quanto la lettura dei dialoghi e dei testi in generale, costituisce un aspetto fondamentale e un elemento portante dell'intera esperienza. La storia è ambientata nel 673 DC, dopo la caduta di Camelot ad opera di Sir Mordred, che con le sue cospirazioni e i suoi inganni ha di fatto distrutto la compagnia della Tavola Rotonda.

Per Re Artù è giunto il momento di affrontare la sua battaglia finale per il trono di Britannia in quel di Camlann. Come recita l'incipt del gioco, l'obiettivo del videogamer è quello di "radunare i Cavalieri della Tavola Rotonda (e non solo loro) per raggiungere Artù prima che questi incontri il suo destino. Alcuni arriveranno a destinazione, altri cadranno nel tentativo di giungervi". E qui entra in scena un altro degli elementi chiave del titolo, ovverosia un sistema di bivi che a seconda delle scelte compiute dal giocatore cambierà la storia e parte degli eventi. Qualunque sia la decisione presa, ci sarà infatti sempre una conseguenza, non necessariamente negativa. E la cosa incredibile è che il gioco riesce a mantenere bene allacciati i fili della narrazione nonostante le tantissime variabili causate proprio da questo sistema.

Se a causa di una di queste scelte il personaggio principale utilizzato in quella fase incorrerà in una brutta fine, la storia proseguirà con gli altri membri del party. In Pendragon tutti possono morire, anche gli eroi più conosciuti, ma la compagine di cavalieri e non che combatte per Artù, continuerà imperterrita la sua missione, fino a quando questa non verrà completata o non resterà più nessuno in piedi. Ogni volta che si lancia una nuova partita, che mediamente può durare circa venti minuti se si arriva fino in fondo, l'utente interpreta a scelta un membro della corte di Artù, tra i quali Ginevra, Lancillotto, il Mago Merlino, Sir Kay e via discorrendo. Lungo però il percorso, è possibile reclutare altri personaggi, da gestire come in un normale gioco di ruolo potenziandoli, armandoli e curandoli quando feriti.