PS5: modello con il lettore o Digital Edition?

A novembre Sony abbraccerà la nona generazione di console, lanciando sul mercato ben due modelli di PS5. Questo non era mai successo nella storia di Playstation e sebbene ci siano sempre state delle revisioni estetiche delle console dopo il lancio, quest'anno vedremo una differenza molto più sostanziale. Ormai dovreste saperlo, ma per chi si fosse perso gli sviluppi degli ultimi mesi, Sony sta producendo una Playstation 5 con lettore Blu-Ray ed un altro modello completamente orientato alla distribuzione digitale del software. La Digital Edition avrà chiaramente un costo minore, in particolare, Sony ha pensato di proporla a cento euro in meno rispetto alla versione "completa". 399 euro contro 499 euro. Quando sono iniziati i preordini, molti utenti si sono trovati dunque in difficoltà nella scelta del modello ideale per le loro esigenze. C'è chi ha preferito risparmiare cento euro per comprarsi piuttosto uno o più giochi di lancio, mentre altri hanno optato per la versione con il lettore in modo da poter inserire al suo interno la loro corposa libreria di titoli PS4, PS5 o i film in Blu-Ray. Insomma, non esiste un modello più conveniente rispetto all'altro, ma oggi vogliamo provare a darvi qualche spunto di riflessione su quale Playstation 5 acquistare.

I vantaggi del lettore Avere la versione "full optional" di una console è sicuramente una scelta saggia. In questo modo non vi private dei vantaggi offerti dal lettore Blu-Ray, potendo comunque decidere di ignorarli completamente per acquistare videogiochi esclusivamente in digitale. Certo, spendere 499€ piuttosto che 399€ è pur sempre una differenza importante, ma potrebbe essere facilmente recuperata nei mesi successivi all'acquisto. Siamo nel 2020 in un'era ormai completamente orientata verso il mondo digitale, ma fortunatamente ancora oggi esistono dei vantaggi per chi acquista prodotti fisici. Per esempio, un videogioco acquistato su disco lo si può rivendere facilmente, sia presso i negozi specializzati che a qualche privato. Allo stesso modo, mettendosi d'accordo con qualche amico o conoscente, potreste acquistare un videogioco in due o più persone, dividendo la spesa e passandovi il disco una volta completata l'esperienza. Molti infatti, dopo aver terminato la storia principale di un titolo, abbandonano il videogioco sullo scaffale a prendere polvere, quindi la rivendita o lo scambio possono essere una valida opzione per recuperare il denaro investito. Potendo quindi vendere i videogiochi ai quali non siamo più interessati a giocare, oppure poter ricevere qualche titolo direttamente dal nostro amico è sempre un considerevole vantaggio del mercato fisico. Questo infatti non è possibile con il software digitale e quindi potrebbe rappresentare una grossa limitazione per determinati utenti. Risparmiare quindi cento euro per acquistare la Playstation 5 in versione senza lettore potrebbe presto trasformarsi in uno svantaggio, dovuto all'impossibilità di vendere o prendere in prestito i videogiochi.

Download e retrocompatibilità Un altro semplice ma assolutamente non banale vantaggio del modello con il lettore emerge immediatamente per chi non ha una buona connessione ad internet. Dover scaricare centinaia di gigabyte per un videogioco potrebbe risultare parecchio scomodo per un utente con una vecchia ADSL. Specialmente in Italia, dove la rete fissa offerta nella maggior parte dei paesi più piccoli non supera i trenta mega (o anche molto meno), avere il supporto fisico potrebbe aiutarvi parecchio. Basterà infatti inserire i nuovi Blu-Ray da cento gigabyte all'interno della vostra console per ricopiare in maniera rapida tutti i dati necessari per poter giocare. Sony ha confermato la presenza della retrocompatibilità su Playstation 5 con i giochi della sua precedente console. Questo significa che, inserendo il disco di un titolo Playstation 4 all'interno della console di nuova generazione, potremo avviarlo senza alcun problema. Per chi possiede un enorme libreria di titoli fisici per Playstation 4, che non vorrebbe affatto abbandonare, il lettore sulla Playstation 5 è quasi un obbligo per semplificare ulteriormente il passaggio generazionale, senza slegarsi completamente dalla precedente libreria come accadeva in passato.

Il digitale è meno costoso Ma quindi esiste un reale vantaggio nel comprare la Playstation 5 senza lettore Blu-Ray, oltre al fatto di poter risparmiare cento euro? Ragionandoci un po' su, ci sono effettivamente diverse considerazioni da fare, che potrebbero ingolosirvi ad abbandonare completamente il mercato fisico. Sony sta spingendo da diversi anni il proprio store digitale con numerosi sconti e promozioni. Sono ormai lontani i tempi nei quali ogni gioco su Playstation Store manteneva il prezzo pieno anche a distanza di mesi. Ogni settimana vengono costantemente proposti videogiochi a meno di dieci euro, oltre a numerose altre offerte sui titoli usciti recentemente. Spesso ci si ritrova infatti ad acquistare videogiochi ai quali siamo poco interessati, solamente perché riusciamo a trovarli ad un prezzo veramente ridicolo. Specialmente sui titoli meno recenti si va quindi a risparmiare sull'acquisto rispetto alla versione fisica. Su Amazon per esempio è possibile trovare un gioco come The Witcher 3: Wild Hunt del 2015 ad un prezzo medio di venti euro. Lo stesso gioco viene spesso proposto in sconto su Playstation Store a poco più di cinque euro e questo succede con centinaia di altri titoli. Qualcuno però potrebbe giustamente storcere il naso qualora possedesse diversi videogiochi fisici per Playstation 4, che vorrebbe rigiocare sulla console di nuova generazione. Anche in questo caso Sony ha pensato ad un servizio davvero interessante, che vi permetterà di lasciare sullo scaffale le vecchie confezioni di plastica. Stiamo parlando della PS Plus Collection, una collezione dei migliori titoli Playstation 4 disponibile gratuitamente in formato digitale per tutti gli abbonati al servizio Playstation Plus. Certo, molti videogiochi validi non sono stati inclusi nella raccolta, ma potreste tranquillamente recuperarli in digitale vendendo le versioni fisiche in vostro possesso. Se siete abituati a rinnovare costantemente il vostro abbonamento al servizio Sony, questa è una buona offerta per coloro che non tengono particolarmente alla proprie copie fisiche.