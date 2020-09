PS5, Sony svela il peso su SSD di Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls

Sony ha svelato recentemente il peso di alcuni dei primi giochi in arrivo su PS5 sin dal giorno del lancio, previsto attualmente per il 19 novembre 2020 in Europa. Sono informazioni da tenere bene a mente: in molti si preoccupano, infatti, che la memoria di archiviazione del sistema possa non essere sufficiente per tute le esigenze.

Non sembra ci sia troppo di cui preoccuparsi, in realtà, per la memoria occupata dai giochi su PS5. Sony ad oggi ha svelato il peso dell'installazione di Spider-Man: Miles Morales e di Demon's Souls su SSD; e tutto sommato poteva anche andare peggio. Il primo richiederà un minimo di 50GB, il secondo 66GB.

Lo spazio di installazione richiesto su SSD aumenterà invece (e di parecchio) con la The Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition, che includerà al suo interno anche la versione potenziata di Spider-Man per PS4: qui avrete bisogno almeno di 105GB liberi di spazio di archiviazione.

A tutto ciò bisogna aggiungere qualche considerazione più generale sull'SSD di PlayStation 5 in sé: come probabilmente già saprete, avrà una capienza complessiva di 825GB e - dotato di interfaccia PCI Express 4.0 - potrà trasferire 5,5 GB al secondo. Certo, se tutti i prossimi titoli importanti di PS5 richiederanno uno spazio medio di circa 60GB, sarà necessario acquistare presto un hard disk esterno da collegare a PlayStation 5. Soluzione adottata da molti utenti già a suo tempo con PlayStation 4, del resto.

Molto dipenderà anche da quanti e quali titoli vorrete acquistare nel primo anno di vita della console: avete già dato un'occhiata alla lineup di lancio di PlayStation 5?