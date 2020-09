Bloodborne Remastered per PS5 spunta sul sito di un rivenditore francese

La generazione che si appresta a concludersi ha regalato su PlayStation 4 tantissime esclusive: Bloodborne è una di queste, e i suoi fan non si sono mai rassegnati circa la possibilità di nuovi contenuti a tema, magari proprio di Bloodborne 2. Quest'ultimo forse non si concretizzerà mai, ma intanto Bloodborne Remastered per PS5 è spuntato sul sito di un rivenditore francese.

Fnac, sito di e-commerce tutto francese, ha indicato proprio Bloodborne Remastered tra i titoli che in un secondo momento arriveranno sulla nuova home console di Sony. E voi potreste tranquillamente obiettare, sostenendo di non aver mai sentito parlare di Fnac prima d'ora. Tuttavia - come sottolineato anche da Gamesradar - questo sito ha avuto almeno il merito di aver anticipato correttamente l'arrivo dei preorder di PS5.

Chissà, magari il rivenditore francese ha avuto in anticipo accesso ad informazioni attualmente precluse al resto del mondo, o coperte da embargo... oppure no, e Bloodborne Remastered per PS5 semplicemente non esiste. Tanto più che va considerata una seconda questione: Bloodborne sarà uno dei 14 titoli compresi nella PlayStation Plus Collection, gruppo di giochi della scorsa console che sin dal giorno del lancio di PlayStation 5 in Europa sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati al PlayStation Plus.

Non è detto, però, che il futuro di Bloodborne sia completamente nero (colore che comunque risulterebbe perfettamente in tema, tra l'altro): magari prima o poi gli sviluppatori torneranno davvero su un sequel o su una versione migliorata dal capitolo originale. E noi in quel caso vi terremo aggiornati.

Voi, intanto, acquistereste anche Bloodborne Remastered su PlayStation 5, dopo il remake di Demon's Souls? Oppure il genere non fa proprio al caso vostro?