PS5 v Xbox Series X e S: un'immagine confronta i giochi di lancio

14 a 12: questo è il primo e preliminare confronto tra la line-up di lancio di PS5 e quella di Xbox Series X e S. U'immagine pubblicata dal solito Shinobi602, infatti, riassume quelli che finora sono confermati come i giochi di lancio delle due console. Un modo per avere un nuovo parametro con cui fare una scelta consapevole, nel caso in cui siate indecisi su quale console virare.

Partiamo dai giochi in comune. Si tratta dei grandi multipiattaforma in arrivo questo inverno, come gli sportivi, CoD e i giochi di Ubisoft, ai quali si aggiungeranno dopo poco anche Cyberpunk 2077 e FIFA 21. Ecco l'elenco:

Assieme a questi giochi, su PlayStation 5 arriveranno:

Microsoft risponde con:

Cosa ve ne pare? A livello di esclusive pure la lotta è più o meno pari, con Yakuza: Like a Dragon e Demon's Souls a fare la parte del gioco hardcore da non lasciarsi sfuggire e Gears Tactics e Miles Morales a fare da ponte tra le due generazioni di console. Ovviamente a tutto ciò vanno aggiunti i giochi garantiti da una parte dalla PS Plus Collection, una selezione di grandi giochi PS4 gratis su PS5 al lancio, e dall'altra dall'Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento che dà accesso a 100 e più giochi gratis e a tutte le esclusive di Xbox al lancio e i giochi EA Play.

Cosa ne pensate? Quale vi sembra più convincente?