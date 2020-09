Xbox Series S: un video mostra il Quick Resume nel dettaglio

In un nuovo video pubblicato da Microsoft viene mostrato in funzione il Quick Resume di Xbox Series S. Si tratta della capacità delle nuove Xbox di tenere in sospeso più giochi contemporaneamente e richiamarli a schermo in pochi secondi. Questo è possibile grazie alla velocità dell'SSD NVMe contenuto all'interno di tutte le nuove Xbox.

Il costo minore di Xbox Series S non andrà, infatti, ad influire sulle capacità della console di nuova generazione di Microsoft. Come spiegato recentemente da Jason Ronald, Xbox Series S è progettata per poter far girare ad una risoluzione più bassa i giochi di Xbox Series X, ma nulla impedisce agli sviluppatori di decidere la risoluzione dei giochi sulla console low-cost di Microsoft. Questo perché tutte le nuove funzionalità, come il Variable rate shading, il DirectX Raytracing e la Xbox Velocity Architecture saranno incluse nella macchina.

Questo consentirà di avere giochi senza caricamenti e, per l'appunto, anche il Quick Resume su più giochi contemporaneamente. Il video mostra questa funzionalità in azione su Xbox Series S e come consentirà di passare da un gioco all'altro in pochi secondi senza la necessità di salvare e di attendere lunghi caricamenti. Una funzionalità che fa molto next-gen.

Xbox Series S sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020. Cosa ne pensate di questa funzionalità?