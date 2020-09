PS Plus Collection, una selezione di grandi giochi PS4 gratis su PS5 al lancio

PS Plus Collection è stata annunciata a sorpresa nel corso del PS5 Showcase come una collezione di grandi giochi PS4 che saranno subito giocabili gratis dagli abbonati sulla nuova console attraverso PS Plus standard.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Sony, tutti i giochi annunciati nella PS Plus Collection dovrebbero essere accessibili gratis per tutti gli abbonati a PS Plus come aggiunta alla sottoscrizione standard senza incrementi di prezzo.

Si tratta di una raccolta di successi per PS4 che potranno essere giocati in retrocompatibilità, probabilmente senza upgrade particolari ma comunque accessibili direttamente dagli abbonati.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi previsti all'interno della PS Plus Collection, che va dunque ad aggiungersi agli altri vantaggi dell'abbonamento come il gioco online, gli sconti e i giochi gratis mensili di PS Plus: