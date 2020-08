PlayStation Plus settembre 2020: Street Fighter V e PUBG

Non avete ancora scaricato i giochi di agosto? C'è tempo fino al 31 agosto per metterli nel carrello!

Di che titoli si tratta? Il primo è Street Fighter V , versione base del picchiaduro a incontri sviluppato da Capcom, un vero e proprio punto di riferimento per il genere; mentre il secondo è PUBG , al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei battle royale più popolari al mondo.

PlayStation Plus ribadisce a settembre 2020 la sua formula tradizionale, con l'introduzione nel catalogo di due nuovi giochi per PlayStation 4, scaricabili senza costi aggiuntivi dagli utenti abbonati al servizio Sony.

Street Fighter V

Pubblicato nel 2016 su PS4, nell'ambito di un'esclusiva console valida ancora oggi, Street Fighter V ha portato l'esperienza della serie Capcom a un nuovo livello grazie a meccaniche di gameplay ulteriormente rifinite, un roster di personaggi che è stato arricchito in maniera sostanziale nel corso del tempo e un multiplayer cross-platform in grado di regalare più di una soddisfazione.

Parliamo in questo caso dell'edizione base del gioco, che include un totale di sedici combattenti, di cui quattro completamente inediti (F.A.N.G., Laura, Necalli e Rashid), che si affiancano ai vari Ryu, Ken, Chun-Li e M. Bison per consegnarci un repertorio di mosse solido e spettacolare, impreziosito da manovre strategiche come V-Skills, V-Reversal e V-Triggers. Sul fronte dei contenuti, inoltre, oltre al breve story mode iniziale è stata aggiunta una campagna più corposa e strutturata.