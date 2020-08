Haven: 10 minuti di video della versione Xbox Series X dalla Gamescom 2020

Il promettente Haven, un action GdR cooperativo sviluppato e prodotto da The Game Breakers, lo studio dietro a Furi, si è mostrato ieri alla Gamescom 2020. Lo ha fatto con un lungo video di 10 minuti preso dalla versione Xbox Series X del gioco.

La sinossi di Haven parla di Yu e Kay, due ragazzi che sono fuggiti su un pianeta dimenticato. Il nostro scopo sarà quello di controllare i due amanti e aiutarli ad ambientarsi in un mondo sconosciuto. Dovremo trovare un modo per sopravvivere, sorvolando le praterie, accampandoci nella natura e risanando il pianeta. E, se è necessario, combattendo.

L'unica cosa che conta nel gioco è restare insieme.

Dal filmato si può notare uno stile grafico piuttosto promettente, grazie a valori tecnico e artistici notevoli. Il gioco è previsto per PC e console, Nintendo Switch incluso, entro la fine dell'anno.

Per cominciare a familiarizzare con Haven, vi consigliamo di scaricare la demo disponibile su Steam a questo indirizzo. Il gioco è adattato in italiano con il doppiaggio in inglese.

Ecco i requisiti di sistema minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7, 8, 10

Processore: Intel Core i3 / AMD Phenom II X4

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 650 / AMD R7 250 (1GB VRAM min)

DirectX: Versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Cosa ne pensate? Lo proverete?