Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà i grilletti adattivi del DualSense su PS5

Attraverso un post su ResetEra, uno sviluppatore di Activision ha confermato che Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà sin dal lancio i grilletti adattivi del DualSense di PS5, una delle caratteristiche più attese e apparentemente rivoluzionarie della console di Sony.

Mostrato pochi giorni fa, con un trailer cinematico alla Gamescom 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War sta facendo molto parlare di sé per l'ampio supporto alla next-gen che sembra garantire. Si parla, infatti, di una grafica in 4K, 120 Hz e ray tracing su PS5 e Xbox Series X, tutti elementi che fatichiamo a trovare in altre produzioni analoghe.

Il tutto, probabilmente, avrà un prezzo, ma sembra che il gioco di Activision sarà uno dei manifesti più chiari delle potenzialità della nuova generazione di console.

Questo anche perché Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà alcune delle caratteristiche proprietarie delle nuove console, come per esempio i grilletti adattivi presenti sui DualSense di PS5, una di quelle caratteristiche che sembrano entusiasmare tutti coloro che l'hanno provata dal vivo e che speriamo sia in grado di farci toccare con mano la next-gen.

Cosa ne pensate di questa informazione? Secondo voi il DualSense riuscirà davvero a rivoluzionare il nostro modo di giocare?