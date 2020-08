PS5: Sony continuerà ad investire nella VR per avere una transizione fluida per PSVR

Nonostante non abbia ancora condiviso dei piani precisi, spulciando il recente report di Sony emerge la volontà della compagnia di continuare a investire nella VR. Anche su PS5 il colosso giapponese vuole usare la realtà virtuale per offrire nuovi generi di interazioni e per questo vuole cercare di promuovere una transizione molto fluida tra PS4 e PS5, in modo che l'utenza PSVR attuale si sposti sulla nuova generazione di console.

Nello stesso report abbiamo scoperto come la compagnia, in un prossimo futuro, abbia intenzione di acquisire altri team di sviluppo in modo da poter ampliare ulteriormente il catalogo di esclusive a disposizione dei suoi utenti.

Per rendere l'offerta ancora più ampia e variegata, Sony ha intenzione di continuare ad esplorare il mercato della VR, investendo in nuove esperienze e formati. Per questo motivo si impegna a far sì che l'attuale base installata su PlayStation 4 si sposti in maniera fluida e compatta su PS5. Questo sarà fatto proponendo nuove esperienze e mantenendo alta l'attenzione sulla piattaforma. Fino all'arrivo della seconda generazione di PSVR, aggiungeremmo noi.

Ecco le parole di Sony: "Nell'esecuzione di queste strategie, verrà posta maggiore enfasi sul coinvolgimento degli utenti. SIE intende creare contenuti di vario genere e formato, facendo anche progressi in esperienze interattive uniche e coinvolgenti come la realtà virtuale. Allo stesso tempo, SIE mira a creare una migliore esperienza utente, migliorare l'usabilità e rafforzare l'uso e l'analisi dei dati. Per raggiungere questi obiettivi farà largo uso di partnership nuove e esistenti che spingano la crescita del settore in modo da raggiungere ulteriori espansioni di scala. Mantenendo lo slancio e l'ecosistema che abbiamo costruito su PS4, promuoveremo una transizione graduale a PS5."

Cosa ne pensate? Vorreste una nuova generazione di PSVR?