Sony PlayStation ha intenzione di acquisire altri team di sviluppo

Con PS5 ormai alle porte, Sony PlayStation ha espresso l'intenzione di voler espandersi attraverso l'acquisizione di altri team di sviluppo, andando dunque ad ingrandire la struttura dei PlayStation Studios first party, con l'intenzione di incrementare il flusso di esclusive.

Al momento, in PlayStation Studios ci sono 14 team tra cui Naughty Dog, Guerrilla Games, Sucker Punch, Santa Monica, Media Molecule e Insomniac, per nominare i più noti, ma sembra che Sony abbia intenzione di incrementare questo comparto interno, in base a quanto riferito dalla compagnia nel corso do un recente report finanziario.

"Sony Interactive Entertainment (SIE) continua a investire in, o acquisire, compagnie dotate di grande creatività e tecnologia avanzata per rafforzare i Worldwide Studios, il gruppo dei team di produzione dedicati ai first party", si legge nel report finanziario ufficiale di Sony.

L'ultima acquisizione in questo senso è piuttosto recente e si tratta di Insomniac Games, entrata a far parte di PlayStation Studios nel 2019 e già pienamente entrata a regime, tanto da avere un ruolo da protagonista nel lancio di PS5 con Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart.

Si tratta dunque solo della definizione di un'intenzione generale da parte di Sony, non c'è ancora alcun annuncio più preciso da fare, ma l'idea che i PlayStation Studios siano in espansione è a questo punto piuttosto chiara. D'altra parte, anche le voci sull'interesse nell'acquisizione di Leyou da parte di Sony avevano fatto capire che la compagnia nipponica punta ad arricchire ancora il portfolio di team interni nella nuova generazione, oltre ad altre variazioni nell'organizzazione generale come la volontà di portare altre esclusive PlayStation su PC.