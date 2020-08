FIFA 20: Risultati torneo Orientale e Resoconto Stagionale

Nella Fase ad eliminazione diretta , il pluricampione Msdossary ha vinto contro il turco Isopowerr per 5-2 ed è passato alla Grande Finale. Nel Loser Bracket si sono sfidati nel primo round il turco Imertal e l'israeliano Roee Feldman. Il player del Galatasaray eSports ha avuto la meglio imponendosi con un netto 3-1. Successivamente ha affrontato il suo connazionale Isopowerr e tramite una vittoria pirotecnica per ha ottenuto l'accesso alla Grande Finale. Nella Grande Finale , Msdossary ha vinto entrambi i match surclassando il suo avversario prima con un netto 1-0 e in seguito con un rocambolesco 3-2 portando il risultato finale sul 4-2 e conquistando così il titolo di campione regionale del Medio/Oriente-Africa e un assegno da 30.000 $ .

Alla competizione hanno partecipato 8 giocatori orientali selezionati da EA per i loro rendimenti durante le Global Series. Nel Gruppo A il turco Imertal ha regolato la matricola saudita Pro Aziz con uno score di 2-1 mentre Isopowerr ha surclassato l'israeliano Roee Feldman con una prestazione schiacciante di 8-1. I due vincitori si sono affrontati nel Round 2 per l'accesso al Day 3 al quale si è qualificato il turco Isopowerr del team Futbolist battendo il suo connazionale Imertal con un risultato totale di 6-5. Invece nel Loser Bracket si sono sfidati nel primo incontro Roee Feldman e ProAziz che è stato sconfitto dal proplayer per 4-3. Il giocatore israeliano ha giocato contro il turco Imertal che vincendo con un netto 3-1 è avanzato così alla fase finale. Nel Gruppo B l'arabo Msdossary ha vinto di misura contro l'egiziano xKandil per 1-0 mentre il sudafricano Kylan ha superato con un 2-1 l'egiziano Ramy. Successivamente il campione del mondo 2018 ha battuto nel round 2 il suo avversario africano con un combattuto 3-2. Nella parte bassa del tabellone xKandil ha eliminato il suo connazionale Ramy per 4-2 ma nel secondo match l'egiziano ha perso contro il professionista Kaylan tramite un record di 1-0. Quindi alla fase ad eliminazione diretta sono passati il veterano Msdossary e la matricola Kaylan.

Resoconto Stagionale: Prima parte stupenda ma poi il Covid ha cambiato tutto

Mercoledì 26 Agosto si è conclusa la stagione competitiva di FIFA20 con il torneo appena raccontato.

Nel complesso è stato un anno ricco di sorprese soprattutto all'inizio quando l'Italia ammirava le abilità e lo spettacolo di Diego Campagnani che tramite le prime due competizioni era salito sul tetto del mondo nella classifica delle FIFA20 Global Series.

Era stato un cammino insensato, mai visto prima e la nostra comunità sognava di rivivere le gesta del Prinsipe Daniele Paolucci quando conquistò il torneo regionale a Madrid nel 2017.

Invece il player romano ha giocato le due ultime competizioni ovvero la FIFA eClub World Cup e la FUT CUP 4 ottenendo più di 1000 punti grazie alla Top 16 di Milano e la Top 4 di Parigi.

Insomma il nostro paese stava vivendo un periodo da sogno per gli eSports e si attendeva con grande volontà l'inizio della prima eSerieA TIM 2020 che sarebbe partita nel mese di Marzo.

Ma proprio quando tutto andava per il meglio, il Coronavirus proveniente dalla Cina ha cambiato il mondo intero.

Infatti nel mese di Febbraio si sono registrati i primi casi in Italia e durante la terza settimana il virus è dilagato infettando migliaia di persone.

Inevitabilmente il nostro paese è stato chiuso con un inaspettato lockdown per ridurre il contagio.

Sono stati mesi molto duri che successivamente hanno colpito l'intera popolazione mondiale con circa 4 miliardi di persone chiuse in casa per la pandemia globale.

Nel frattempo anche il mondo competitivo di FIFA20 cercava domande e risposte sul proseguo della stagione.

La nostra tanto attesa eSerieA ormai pronta al calcio d'inizio fu cancellata nel mese di Marzo 2020. Le competizioni EA relative al percorso delle Global Series furono anch'esse cancellate per salvaguardare la saluta dell'intero staff e dei vari giocatori competitivi.

Quando la situazione si calmò almeno in Europa, EA decise di chiudere la stagione competitiva ed istituire i tornei regionali con le FIFA 20 Summer Cup Series che si sono giocate online dal 17 Luglio al 26 Agosto.

Tramite queste competizioni migliaia di appassionati hanno ritrovato passione e spettacolo seguendo i vari proplayer sul canale Twitch di EASPORTS FIFA.

I tornei regionali sono stati vinti rispettivamente da:

Ollelito in Europa;

A-Nezer in Oceania;

Paulo Neto in Sud America;

Fiddle in Nord America;

Agu in Asia;

Msdossary in Medio/Oriente-Africa.

Con questi tornei si è chiusa con molto rammarico la stagione eSports 2019/2020 di FIFA20.

Nel corso delle ultime settimane la situazione nel mondo sta conoscendo alti e bassi e crediamo che la nuova stagione competitiva potrebbe iniziare inevitabilmente da casa nel mese di Novembre 2020, come avverrà per Madden NFL21.

Nell'attesa di futuri sviluppi anche noi di Multiplayer.it chiudiamo con la parte competitiva di FIFA 20 dandovi appuntamento alla prossima stagione che speriamo inizi molto presto e con la voglia di tornare a rivivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto nei mesi di Ottobre 2019-Gennaio 2020.