Call of Duty: Warzone: cheater beccato mentre si vantava di essere il più forte su Twitch

Un cheater di Call of Duty: Warzone si è fatto cogliere in flagrante nel modo più sciocco possibile (per usare un eufemismo). Il nostro, tal MrGolds, si stava vantando durante un live stream su Twitch di essere il giocatore più forte in assoluto, senza accorgersi che sullo schermo era ben visibile il cheat che stava usando per giocare.

Già il fatto che si vantasse non depone molto a suo favore, ma naturalmente è la sua dabbenaggine ad avergli attirato gli strali degli altri giocatori e dei suoi spettatori, che lo hanno immediatamente denunciato a Twitch.

Twitch ha poi bannato MrGolds, si spera per sempre, dato che l'utilizzo dei cheat viola le sue stringenti linee guida, davvero poco tolleranti contro i bari. Naturalmente l'ironia sui social rimane e chissà se il "miglior giocatore del mondo" troverà un giorno il coraggio di riapparire online, magari su qualche altra piattaforma.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Recentemente è stato usato per presentare Call of Duty: Black Ops Cold War. Sapevate inoltre che Rovazzi è il nuovo operatore italiano?