Marvel's Avengers: un nuovo video di gameplay dalla Gamescom 2020

Vediamo questo nuovo video di gameplay di Marvel's Avengers, pubblicato in occasione del Future Game Show della Gamescom 2020. Ormai il gioco è ben conosciuto, quindi di sorprese non ce ne sono, ma se siete ancora dubbiosi sulla sua qualità, quale occasione migliore per dargli un nuovo sguardo?

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recente anteprima di Marvel's Avengers in cui il buon Christian Colli ha scritto:

Manca pochissimo all'uscita di Marvel's Avengers: la beta del titolo Crystal Dynamics ci ha sicuramente divertito, ma dietro gli ottimi propositi per il futuro c'è un prodotto ancora un po' acerbo con enormi potenzialità e qualche ombra scura che rischia di compromettere un progetto incredibilmente ambizioso. La domanda, a questo punto, non può che essere questa: basterà la licenza Marvel a sostenere un genere in cui illustri predecessori hanno arrancato negli anni? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Marvel's Avengers sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One, quindi nei prossimi mesi anche per PS5 e Xbox Series X.