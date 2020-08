Rune 2: un video presenta i futuri aggiornamenti

Rune 2 è tornato, ossia il nuovo team di sviluppo che lo ha preso in carico, Studio 369, ha deciso di sistemarlo rendendolo un gioco degno di questo nome, come svela il filmato pubblicato in occasione del Future Games Show della Gamescom 2020.

Molti di voi ricorderanno della repentina chiusura di Human Head Studio, il team di sviluppo originale, subito dopo il lancio, che causò non pochi problemi al publisher, tanto che ne è nata una causa con una richiesta di risarcimento di 100 milioni di dollari.

Purtroppo il gioco pubblicato in esclusiva sull'Epic Games Store è tutt'altro che riuscito, come potete leggere nella nostra recensione di Rune 2. Dopo un periodo di transizione, lo sviluppo è però tornato nel vivo e presto avremo dei nuovi contenuti, oltre a vedere sistemati quelli già presenti.

Per chi non lo conoscesse, Rune 2 è un gioco d'azione con elementi da gioco di ruolo e da survival, seguito di un action di culto uscito nel 2000.