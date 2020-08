PS5: la serie The Getaway potrebbe tornare per la next-gen

Stando ad alcune nuove indiscrezioni, la serie The Getaway potrebbe tornare su PS5, dopo aver saltato PS3 e PS4. A riportarlo è stato Mike Rouse, un ex sviluppatore di Sony London, che ha sentito diverse voci in merito. Pare che a lui abbiano detto soltanto che Sony avrebbe qualcosa in lavorazione su The Getaway, senza dargli ulteriori specifiche. Che sia un nuovo capitolo o una remastered per PS5 non è quindi dato di saperlo.

Sony di suo dispone di una grande quantità di proprietà intellettuali, alcune delle quali dormienti da anni (come appunto The Getaway). Non sarebbe nemmeno troppo strano se decidesse di riesumarne qualcuna per la sua console next-gen, così da aggiungere varietà al suo parco titoli.

La serie The Getaway debutta nel 2002 su PS2. All'epoca il mix tra azione e avventura convinse i giocatori, nonostante i voti non proprio esaltanti, tanto che vendette quattro milioni di copie. In teoria il primo episodio doveva far parte della line up di lancio di PS2, ma fu rinviato per problemi di sviluppo.

Il secondo episodio, sempre per PS2, fece molto peggio a livello di giudizi della critica, fermandosi a un Metacritic di 57, ma riuscì comunque a vendere 2 milioni di copie. Il terzo capitolo, destinato a PS3, fu cancellato durante lo sviluppo per non meglio precisati motivi. Da allora la serie è sparita completamente dai radar.

Che sia il nuovo The Getaway la grossa esclusiva PS5 di cui si parlava qualche tempo fa?