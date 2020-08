Streets of Rage 4: DLC confermato, ma non ha ancora una data d'uscita

Il publisher Dotemu ha confermato ufficialmente lo sviluppo di almeno un DLC per il picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita, quindi c'è da attendere un po' per poterci giocare. Probabilmente lo sviluppo è iniziato solo dopo la valutazione dei risultati di vendita, a quanto pare superiori alle attese. Comunque sia, quando ci saranno delle novità in merito ve le comunicheremo.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Streets of Rage 4, in cui Tommaso Pugliese ha scritto:

Streets of Rage 4 è esattamente come speravamo che fosse: un accorato omaggio a un'epoca scomparsa, che non prova a rivoluzionare la formula originale bensì la mantiene intatta, consegnandoci un'esperienza che alla prova del tempo si conferma immediata e molto divertente. Il nuovo stile grafico si muove fra alti e bassi, regalandoci delle chicche ma anche qualche mancanza produttiva dettata dalle limitazioni di un team di sviluppo così piccolo; eppure riesce nel non semplice tentativo di farsi apprezzare anche dai nostalgici, non fosse altro per i tantissimi riferimenti agli episodi classici. Fantastico il gameplay: gli impatti sono ottimi, i nemici numerosissimi e in cooperativa non si vorrebbe mai smettere di giocare. Considerando i contenuti e il prezzo estremamente contenuto (il titolo è anche disponibile su Xbox Game Pass!), è chiaro che ci troviamo di fronte a un piccolo, grande gioiello.

"Will you add content to Streets of Rage 4?"

YES, we will but there is no ETA. You guys are awesome and deserve the best so give us time to do things right.

PS: We also answered some other questions here 👉 https://t.co/0yLBXc0hoa pic.twitter.com/644W2AB2Hw