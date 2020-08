Stando all'analisi finanziaria di Risk Masters, Nintendo è la compagnia giapponese più ricca del 2020, grazie a una liquidità di cassa di 8,3 miliardi di dollari (890.4 miliardi di yen). Le cause del successo di Nintendo sono sostanzialmente due: Nintendo Switch, che durante le varie chiusure e confinamenti per il COVID-19 è andata letteralmente esaurita in tutto il mondo e Animal Crossing: New Horizons, le cui vendite hanno superato ogni più rosea previsione della casa di Mario.

Per la cronaca, nel 2019 Nintendo era in seconda posizione per ricchezza globale, spinta sempre dalle vendite di Nintendo Switch. La crescita degli ultimi mesi è stata comunque incredibile, nonostante abbia lanciato meno giochi e abbia comunicato in modo molto più discreto rispetto agli altri produttori hardware videoludici. Che le chiacchiere da forum e da sito paghino poco?

