Sherlock Holmes Chapter One presentato in video al Future Games Show

Anche Sherlock Holmes Chapter One è stato presentato al Future Games Show della Gamescom 2020 con un nuovo video. Si tratta dell'ultima fatica di Frogwares dedicata al noto personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, di cui comunque sembra voler raccontare degli aspetti inediti. Il gioco è infatti concentrato sulle origini di Holmes, non sui suoi anni più battuti.

In termini di gioco, Sherlock Holmes Chapter One sarà un open world con una mappa completamente esplorabile (o quasi). Ci saranno ricerche da compiere e puzzle da risolvere, ma sarà introdotto anche un sistema di combattimento più articolato di quello degli altri titoli di Frogwares, probabilmente per attrarre un pubblico diverso e, possibilmente, più ampio.

La data d'uscita di Sherlock Holmes Chapter One è stata fissata per il 2021 su una moltitudine di piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Nei prossimi mesi gli sviluppatori hanno promesso che forniranno altri dettagli sul gioco. Non ci resta che aspettare.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Sherlock Holmes Chapter One.