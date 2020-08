Call of Duty: Warzone: Fabio Rovazzi è il nuovo operatore italiano... no, davvero

Sergio Rovazzi è il nuovo operatore italiano di Call of Duty: Modern Warfare, introdotto con la Stagione 5. A svelarlo le foto del personaggio in gioco, la cui somiglianza con l'uomo di spettacolo è indubitabile, oltre al presunto insider Roberto Serranò, che pare averla notata per primo.

Rovazzi interpreta quindi Sergio "Morte" Sulla, il cui nome sarebbe un tributo al regista Sergio Leone. Il suo background è abbastanza stereotipato ma interessante: è un abile tracker che ama il vecchio west e che ha una visione tutta sua di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, cui aderisce senza tentennamenti. Prima di essere selezionato per la Warcom faceva parte del 9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti "Col Moschin".

Del resto chi pensando a Rovazzi non lo assocerebbe subito a un parà del Col Moschin che si lancia dagli elicotteri al grido di Andiamo a comandare? Battute a parte, è bello vedere un personaggio italiano in un gioco prestigioso e giocatissimo come Call of Duty: Warzone.

Ieri, Rovazzi stesso, che è un grandissimo appassionato della serie di Activision, aveva fatto capire di aver preso parte a un progetto a tema videoludico pubblicando su Instagram una foto presa in uno studio di motion capture. Ora sappiamo a cosa si riferiva.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è disponibile come free-to-play per PC, Xbox One e PS4.