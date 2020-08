Gamescom 2020: la line up di Deep Silver è sontuosa e comprende una nuova console

Deep Silver ha svelato la sua line up per la Gamescom 2020, davvero sontuosa visto l'alto numero di giochi che comprende. Ma non solo, visto che c'è anche una nuova console: l'Intellivision Amico. C'è n'è per tutti i gusti, insomma, tanto da far venire un bel po' di rabbia per il fatto che manchi l'evento per vedere tutto questo ben di Manitù dal vivo.

Ma senza ulteriori indugi vediamo quali sono i giochi portati da Deep Silver alla Gamescom 2020:

Iron Harvest

All'alba del XX secolo, subito dopo la fine della Grande Guerra, il mondo è pieno di segreti e misteri, di opportunità e sfide. La tradizione si scontra con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l'Europa si sta ancora riprendendo dalle brutali battaglie della guerra mondiale. Iron Harvest è un gioco di strategia in tempo reale (RTS) ambientato nella realtà alternativa del 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra. Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan globali di RTS sin dalla campagna kickstarter di grande successo.

I visitatori dell'esclusivo evento digitale possono esplorare tonnellate di contenuti in streaming di Iron Harvest.

La Gamescom vedrà anche le primissime finali eSports di Iron Harvest.

Sono previsti dei match intensi quando i quattro qualificati sfideranno i veterani del genere RTS: RotterdaM (Twitter: @RotterdaM08), DeMusliM (@DeMusliM), HeroMarine (@mouzHeroMarine) e Yoan ToD Merlo. Tutti i match saranno ospitati da LowKoTV (@LowkoTV) e dalla special guest @SirT0Bi!

I fan RTS devono sintonizzarsi:

28 Agosto 5pm CEST - Gruppo A

29 Agosto 5pm CEST - Gruppo B

30 Agosto 5pm CEST - PlayOffs

Wasteland 3

La serie leggendaria, che ha aperto la strada al genere post-apocalittico nei videogiochi, riporta i giocatori nel ruolo di Desert Rangers, uomini di legge in un mondo post-nucleare che lavorano per ricostruire la civiltà dalle ceneri. Passando dal caldo secco e polveroso del sud-ovest americano ad un Colorado perennemente congelato, Wasteland 3 presenta nuove location, un veicolo personalizzabile, combattimenti ottimizzati e coop a due giocatori per la prima volta nella serie. Una storia profonda, originale, piena di colpi di scena e brutali decisioni etiche che ti terranno incollato allo schermo sia che tu sia un veterano delle terre desolate o che tu sia un nuovo giocatore.

I fan dell'apocalisse che non vedono l'ora di buttarsi a capofitto nella neve radioattiva possono unirsi agli esclusivi streaming pre-lancio il 27 agosto.

Chorus

Prendi il controllo di Nara, un tempo la guerriera più letale di Circle, ora la più ricercata fuggitiva, in una missione per distruggere il culto oscuro che l'ha creata. Sblocca armi devastanti e abilità strabilianti in una vera evoluzione del genere sparatutto spaziale. Insieme a Forsaken, esplora antichi templi, intraprendi entusiasmanti combattimenti e avventurati oltre la nostra realtà . Chorus è stato sviluppato dallo studio Deep Silver Fishlabs di Amburgo. Il team ha creato giochi avvincenti per oltre 15 anni ed è entrato a far parte della famiglia Koch Media nel 2013. Deep Silver Fishlabs è specializzato in giochi 3D per console e PC. Chorus uscirà nel 2021 su Xbox Series X, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Google Stadia e PC.

Windbound

Nei panni di Kara, sei una guerriera, dispersa in mare a causa di una violenta tempesta, finisci alla deriva lontana dalla tua tribù. In balia delle acque turbolente, vieni gettata sulle rive delle isole proibite, un paradiso misterioso.Senza barca, senza cibo e senza strumenti, solo la tua volontà e le tue skill possono farti sopravvivere, scopri un'isola misteriosa ricca di risorse. Costruisci oggetti e armi per cacciare o per difenderti dalla natura selvaggia e dalle sue fantastiche creature. Durante l'esplorazione di nuove isole e delle rovine sparse attraverso le loro terre, svelerai segreti del passato e scorci del futuro. Scopri il mistero alla base di tutto e potresti trovare qualcosa di più della semplice strada di casa.

Windbound sarà disponibile il 28 Agosto per PlayStation®4, Xbox One X, Nintendo Switch, Google Stadia e PC.

Dirt 5

Pur rispettando l'eredità e mantenendo il DNA del franchise, DIRT 5 scrive un nuovo capitolo nella serie DIRT - più audace e coraggioso che mai. Nuove feature, innovazioni e un nuovo approccio rendono DIRT 5 un vulcano di corse fuoristrada, stile e cultura, dove puoi creare costantemente momenti salienti.

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Pathfinder: Kingmaker porterà i giocatori in un tour attraverso le famigerate Stolen Lands, territori pericolosi e turbolenti ben conosciuti dal fandom di Pathfinder. L'RPG rivisiterà personaggi familiari e luoghi noti della serie, oltre a presentare ai giocatori nuove avventure, nemici mortali e colpi di scena imprevedibili. I fan del gioco di ruolo fantasy sperimenteranno l'epico ed eroico universo in un modo nuovo, mentre gli appassionati di giochi di ruolo per computer scopriranno il loro genere preferito sotto una nuova luce.

Outward - The Soroboreans

Outward è un open world RPG che puoi giocare da solo o con gli amici, online o in splitscreen. E' molto più di un open world RPG che puoi giocare in coop. Vivi la vita di un avventuriero, dalle sue umili origini fino a diventare un vagabondo incallito, mentre attraversi paesaggi incredibili ricchi di diversità e vita. Nuove abilità, nuovi nemici, corruzione, incantesimi e molto altro ancora, "The Soroboreans" è pieno zeppo di contenuti entusiasmanti e stimolanti!

FUSER

FUSER è la celebrazione definitiva della cultura del festival musicale, mettendo i musicisti sul palco del più grande festival di musica digitale del mondo e consentendo loro di creare i propri mix musicali personalizzati mixando oltre 100 canzoni, senza bisogno di periferiche. Sviluppato da Harmonix Music Systems, i creatori di Rock Band ™ e Dance Central ™ e pubblicato da NCSOFT, FUSER consentirà ai giocatori di vivere le loro fantasie da DJ a casa su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows.

King's Bounty II

Offrendo una nuova interpretazione dell'acclamata serie fantasy, King's Bounty 2 espande le sue battaglie tattiche a turni per dare ai giocatori un'esperienza di gioco di ruolo davvero coinvolgente che aggiunge peso ad ogni decisione, sia che si tratti di condurre un esercito in battaglia contro orrori indescrivibili, sia che si tratti di costruire relazioni con i cittadini locali. Scopri un mondo ricco che fonde realismo e fantasia, pieno di storie avvincenti, personaggi memorabili e scelte morali!

I giocatori assumeranno il ruolo di uno dei tre eroi, ognuno con la propria personalità e con il proprio background, per vivere un'avventura non lineare in un mondo fantasy vasto e vibrante. Diviso in due fasi distinte, i giocatori attraverseranno il regno da una prospettiva in terza persona, accettando missioni, esplorando la natura selvaggia e conoscendo le persone che incontreranno. Quando nascerà il conflitto, tuttavia, la prospettiva si sposterà sul combattimento tattico a turni. I giocatori dovranno quindi fare un uso intelligente delle loro unità mentre combatteranno per vincere.

ProtoCorgi

ProtoCorgi è un titolo in stile pixel art retrò sparatutto in orizzontale, con un gameplay arcade che dà al giocatore il controllo su Bullet, un cucciolo cibernetico di classe C3 (Cute Cyber Corgi o Cosmic Combat Corgi).Quando Bullet scopre che Nixie è stata rapita da forze aliene malvagie che vogliono conquistare il dominio galattico, il carino, ma mortale Corgi, cerca di salvarla. L'avventura che ti aspetta riempie lo schermo di meravigliose pixel art retrò completamente animate e ti consente di sperimentare i combattimenti di Bullet con controlli precisi, un gameplay solido e una storia appassionante. Spara, schiva e abbaia in questo adorabile Bark'em up! ProtoCorgi sarà parte della lineup gamescom nell'Indie Booth Arena. Uno stream speciale porterà l'eroe del gioco, il simpatico ma letale corgi Bullet, in vita sugli schermi degli spettatori.

Relicta

Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica. Con gli occhi di uno scienziato, dovrai usare la tua creatività per giocare con le leggi della fisica, utilizzando magnetismo, polarità e gravità per svelare i segreti di una struttura di ricerca sulla luna. Chandra Base metterà alla prova le tue abilità scientifiche, poiché sono l'unica cosa che può mantenere in vita tua figlia. Relicta sarà parte della lineup gamescom nell' Indie Booth Arena. Il livestream degli sviluppatori offrirà uno sguardo approfondito al processo creativo di questo puzzle game.

Let's Sing 2021

Che tu stia allenando la tua voce da solista o durante un party karaoke con amici e familiari, il divertimento è assicurato con Let's Sing 2021. Dai un'occhiata alle entusiasmanti modalità di gioco, alle varie feature e alla nuova playlist con i successi più recenti e i classici. Prendi il microfono e scegli la tua canzone, non importa se preferisci suonare sul palco da solo o con gli amici. Se non hai un microfono USB a portata di mano, trasforma il tuo telefono in un microfono con Let's Sing Microphone-App e inizia subito la tua performance.

9 Monkeys of Shaolin

9 Monkeys of Shaolin segna una vera rinascita dell'iconico genere del brawler vecchia scuola. Il titolo sarà disponibile per PLAYSTATION®4, Microsoft Xbox®, Nintendo Switch™ e PC. Nei panni di un semplice pescatore cinese Wei Cheng dovrai vendicare la morte dei tuoi amici e della tua famiglia, massacrati in un'incursione pirata nel tuo tranquillo villaggio. Il protagonista del gioco è piuttosto difficile da decifrare poiché conosce le basi delle antiche arti marziali dominate solo dai leggendari monaci Shaolin. Porta con te la tua fedele attrezzatura di battaglia in un'avventura impegnativa nella Cina medievale e preparati a combattimenti spietati con orde di vari nemici.

https://now.gamescom.global/partner/kochmedia/9monkeys

Intellivision Amico

Intellivision Amico è un sistema di intrattenimento per videogiochi progettato per riportare il divertimento in soggiorno! Amico è la parola italiana per "friend" o "buddy" e Intellivision Amico racchiude appieno questo significato con una console per videogiochi domestica che offre divertimento, valore e condivisione. Amico si collega facilmente a una TV e include sei giochi premium, due controller touchscreen a colori di facile utilizzo, se ne possono aggiungere fino ad altri sei, rendendo il gioco divertente per un massimo di otto giocatori simultanei di tutti i livelli. I giochi convenienti e adatti alle famiglie incoraggiano la partecipazione di gruppo e il lavoro di squadra e sono sicuri per tutte le età: non c'è violenza esplicita / sangue, linguaggio volgare o contenuti inappropriati. Progettato per attirare un vasto pubblico, dai giocatori nostalgici alle famiglie che vogliono divertirsi insieme con giochi divertenti, Amico è il nuovo amico perfetto per la tua casa!

Intellivision presenterà i suoi giochi retrò durante diversi live streaming alla gamescom:

· 28 Agosto - 8PM CEST: gamescom retro @ Gamescom now

· 28 Agosto - 10PM CEST: Intellivision @ gamescom

· 30 Agosto - 8PM CEST: Official Retro Channel w/ Tommy Tallarico