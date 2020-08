Call of Duty: Black Ops Cold War, data di uscita, trailer ufficiale e immagini

Call of Duty: Black Ops Cold War ha una data di uscita, il trailer ufficiale in italiano e le prime immagini: il gioco sarà disponibile a partire dal 13 novembre.

Come già riportato, l'upgrade a PS5 e Xbox Series X non sarà gratuito per Call of Duty: Black Ops Cold War: bisognerà acquistare l'edizione Cross-Gen che costa 10 dollari in più.

Il video rivela che la presentazione del comparto multiplayer del gioco avverrà il 9 settembre e a breve ci sarà una open beta che consentirà di provare l'esperienza in anteprima, con cinque giorni di anticipo per gli utenti PlayStation.

Infine la sinossi ufficiale, che riportiamo di seguito:

Campagna

Black Ops Cold War immerge i giocatori nell'instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Niente è mai come sembra nell'avvincente Campagna per giocatore singolo, in cui affronterai figure storiche e dure verità, combattendo in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora.

Multigiocatore

Porta un intero arsenale di armi ed equipaggiamento della Guerra Fredda nel multigiocatore di nuova generazione di Call of Duty: Black Ops Cold War. Svolgi operazioni segrete nei panni di un operatore d'élite usando sofisticati strumenti in diverse esperienze, da schermagli su piccola scala a conflitti totali con veicoli.

Zombi

Scopri gli oscuri esperimenti della Guerra Fredda che hanno scatenato una nuova minaccia Zombi da affrontare in intense partite cooperative con gli amici.