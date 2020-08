Marvel's Avengers, nuovi dettagli sulla War Table del 1 settembre da Square Enix

Marvel's Avengers sarà protagonista il 1 settembre di una nuova War Table, come già riportato, e Square Enix ha pubblicato un comunicato con ulteriori dettagli su questo appuntamento.

Sappiamo che un nuovo eroe verrà svelato nella War Table della prossima settimana e il documento lo conferma, citando anche il villain MODOK e Hawkeye, il primo personaggio scaricabile.

La presentazione includerà numerose rivelazioni mondiali, come, ad esempio, un'occhiata più nel dettaglio alla prima stagione narrativa post-lancio per l'Iniziativa Avengers e la rivelazione di un ulteriore eroe giocabile post-lancio.

Il WAR TABLE di Marvel's Avengers offrirà nuovi trailer e informazioni sull'imminente gioco con i vostri supereroi preferiti. I precedenti WAR TABLE hanno presentato grosse rivelazioni, tra cui dettagli sul principale nemico, MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing) e la presentazione di Clint Barton, aka Hawkeye, primo eroe aggiunto al gioco post-lancio.

Il 1° settembre, il terzo WAR TABLE di Marvel's Avengers darà ai giocatori tutte le informazioni necessarie per iniziare a giocare al Day 1 della pubblicazione. Speciale attenzione sarà dedicata al sistema di progressione del gioco, con consigli e suggerimenti su come affrontare gli oltre 50 tipi di nemici diversi, nonché ulteriori dettagli sui contenuti avanzati di Marvel's Avengers.

Il WAR TABLE scaverà anche più a fondo nell'Iniziativa Avengers, nella quale i giocatori potranno affinare i propri eroi per crearne una versione definitiva dopo aver completato la campagna "Reassemble", nonché nella prima stagione di contenuti post-lancio. Vi aspetteranno sorprese e si avvereranno alcuni desideri grazie a un fitto programma di nuovi eroi, nemici, missioni, regioni e modalità di gioco, tutti disponibili senza costi aggiuntivi.

Inoltre, i fan potranno scoprire nuovi video esclusivi e informazioni sulla progettazione e sulla creazione di Marvel's Avengers. I più attenti potranno individuare alcuni dettagli nascosti che anticiperanno contenuti e annunci futuri.

Marvel's Avengers verrà pubblicato simultaneamente su PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC il 4 settembre 2020. Marvel's Avengers sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio delle console, a fine 2020.

Coloro che possiedono il gioco per l'attuale generazione di console potranno passare alla versione migliorata senza costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, che da Xbox One a Xbox Series X.

Passando alla nuova generazione di console, si potranno trasferire facilmente il profilo giocatore e i progressi di gioco, per continuare da dove si era interrotta l'esperienza. Sarà inoltre supportato il gioco tra generazioni differenti, per permetterae ai giocatori su PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X di connettersi con gli amici su Xbox One.