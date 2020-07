Marvel's Avengers, Hawkeye sarà il primo personaggio scaricabile gratis

Hawkeye sarà il primo personaggio scaricabile di Marvel's Avengers, disponibile rigorisamente gratis per i possessori del gioco prodotto da Square Enix.

"Attenzione, spoiler! Il WAR TABLE di Marvel's Avengers ha anche mostrato un'anteprima del primo degli eroi che verranno aggiunti gratuitamente dopo la pubblicazione del gioco: Clint Barton, aka Hawkeye", recita il comunicato ufficiale.

"In una storia completamente originale ispirata ad alcuni dei migliori momenti di Hawkeye nei fumetti, i giocatori potranno brandire l'iconico arco tecnologico e le avanzate frecce di Hawkeye in missioni in singleplayer o in cooperativa con gli amici."

"La storia di Hawkeye continuerà a evolvere la narrazione del mondo di Marvel's Avengers, e tutte le nuove missioni saranno accessibili all'intera gamma degli eroi giocabili."

"Ulteriori informazioni su questo e su altri contenuti post-lancio, compreso un nuovo nemico e altri contenuti in arrivo con la storia di Hawkeye, saranno presto disponibili."

Il supporto post-lancio di Marvel's Avengers comincia dunque già a prendere forma, e le notizie si fanno sempre più entusiasmanti per i fan della Casa delle Idee. Qui in calce trovate il video completo della War Table di oggi.