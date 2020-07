Valorant, Killjoy protagonista di un trailer ufficiale: ecco le sue abilità

Valorant ha visto l'annuncio di un nuovo personaggio, Killjoy, che sarà disponibile a partire dal 4 agosto. Possiamo vedere il trailer ufficiale dell'abile combattente e scoprire le sue abilità.

Mostrata alcune ore fa con una prima immagine, Killjoy può utilizzare dei sofisticati robot per eliminare i propri avversari, evidenziando un interessante approccio tattico alla battaglia.

Ecco le abilità di Killjoy:

Roboallarme

Equipaggia e piazza un bot che insegue i nemici che osano avvicinarsi troppo. Quando il mio amico robot assassino raggiunge il suo bersaglio, salta in aria insieme a quello sprovveduto.

Il Roboallarme non solo infligge danni, ma rende temporaneamente vulnerabili i bersagli colpiti, costringendoli a subire danni doppi da tutte le fonti. Tieni premuto Equipaggia per richiamare il bot piazzato.

Torretta

A volte è bello piantare radici. Piazza una torretta che apre il fuoco contro tutti i nemici che entrano nel suo cono visivo da 180°. Tieni premuto Equipaggia per richiamare la torretta piazzata.

Con la mia torretta, posso coprire una zona anche da sola, mentre gli altri pensano agli angoli che non riesco a gestire.

Nanosciame

OK, ascoltami bene. Lancia la granata. Quando atterra, se ne sta ferma e in silenzio ad attendere. Dopodiché, quando vuoi, attiva il Nanosciame per scatenare uno sciame di nanobot che infligge danni ai nemici e, con tutta probabilità, li fa piagnucolare come bambini.

Adoro questo trucco!

Dispositivo di blocco

Dovrai tenere conto del tempo di caricamento per calcolare il tempismo giusto, ma quando finalmente si attiva ostacola tutti i nemici all'interno del suo raggio d'azione per circa 8 secondi. È vero, i nemici possono distruggerlo... ma tanto ne ho una scorta piena.