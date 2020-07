Bravia PS5 Ready, i nuovi televisori Sony supportano 8K e 120 fps

Sony ha annunciato un'iniziativa denominata "Ready for PlayStation 5" per i suoi televisori della linea Bravia, che risultano dunque PS5 Ready e sono ottimizzati per il gaming next-gen.

L'azienda giapponese non ha rivelato nuovi modelli, ma ha voluto appunto certificare la piena compatibilità con le specifiche tecniche di PS5 dei televisori già disponibili, a cominciare dall'XH90 e dallo ZH8.

L'XH90 vanta un display Full Array LED con risoluzione pari a 4K, con supporto ai 120 fps e una input latency pari a 7,2 millisecondi, mentre lo ZH8 raggiunge gli 8K anche qui a 120 fps.

I televisori Bravia con certificazione Ready for PlayStation 5 vantano inoltre un Game Mode che consentirà agli utenti di sfruttare automaticamente le peculiarità della prossima console Sony, specie in termini di reattività agli input.

Le nuove feature verranno messe a disposizione tramite un aggiornamento del firmware che immaginiamo verrà rilasciato in tempo per il lancio di PlayStation 5, questo autunno.