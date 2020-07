Valorant: Killjoy, il nuovo agente si mostra in una prima immagine

Il sipario è stato alzato, e finalmente è nota l'identità del prossimo Agente di Valorant. Sia chiaro: nessuna presentazione formale o ufficiale da parte di Riot Games; e tuttavia i social network sono stati invasi da immagini che ufficiali lo sembrano davvero, e che tendiamo a considerare tali. Eccovi dunque, in tutta la sua bellezza (che resta soggettiva) l'aspetto di Killjoy, in una pratica immagine.

"Tutto qui?" Ma neanche per sogno: tanto per cominciare, quando sarà disponibile il nuovo agente su Valorant? Presto detto, con il debutto dell'Atto 2. Dunque nei primi giorni di agosto 2020; assieme alla probabile modalità Deathmatch, Killjoy dovrebbe rappresentare la principale novità della nuova stagione competitiva del titolo di Riot Games.

Alcuni rumor avrebbero svelato in anticipo anche le abilità di Killjoy, ma pure qui bisogna prendere con le pinze tutte le informazioni annesse. Di certo il nuovo agente sarà specializzato nell'ingegneria, e schiererà droni e altri gadget al suo servizio. L'alarmbot dovrebbe essere in grado di rilevare i nemici nelle vicinanze e di limitarne i movimenti; la Torretta di sorveglianza infliggerà danni all'interno di una determinata area; una bomba simile alle molotov dovrebbe accompagnare il personaggio; infine l'ultimate di Killjoy sarebbe in grado di limitare i movimenti nemici all'interno di una zona molto ampia.

Ecco un video cui vi consigliamo di dare un'occhiata. Vi convince questo nuovo agente di Valorant? O potrebbe rendere meno bilanciato il titolo di Riot Games?