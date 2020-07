Moon Studios, autori di Ori, sviluppano un action RPG con Private Division

Private Division​ è un'etichetta di Take-Two Interactive Software che si occupa di pubblicare titoli sviluppati in ambito semi-indie e ha appena definito delle collaborazioni molto interessanti, con l'intenzione di effettuare il publishing dei nuovi progetti da parte di Moon Studios, autori della serie Ori e al lavoro su un nuovo action RPG, oltre che di League of Geeks e Roll7.

Private Division​ si è già distinta per aver pubblicato The Outer Worlds, l'RPG di Obsidian il cui sviluppo era iniziato prima dell'acquisizione da parte di Microsoft, ottenendo già visibilità globale. All'interno del nuovo accordo possono emergere giochi da tenere sicuramente d'occhio.

In particolare, la partnership più interessante può essere quella con Moon Studios, team indie fondato nel 2010 da Thomas Mahler e Gennadiy Korol, autore di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. A quanto pare, Moon Studios sta lavorando a un nuovo action RPG che verrà dunque pubblicato sotto etichetta Private Division e dunque probabilmente sarà multipiattaforma.

"Sviluppare la serie ​Ori​ nel corso del decennio scorso è stata un'esperienza fantastica per il gruppo; ora siamo entusiasti di alzare ulteriormente il tiro con un nuovo GdR d'azione", hanno dichiarato Thomas Mahler e Gennadiy Korol, co-fondatori di Moon Studios. "Riteniamo che il nostro successo sia dovuto al processo di 'raffinamenti successivi' adottato da Moon Studios e abbiamo intenzione di proseguire con questo stile di sviluppo per creare un gioco che supererà tutto quello che abbiamo fatto finora".

League of Geeks è uno studio fondato nel 2011 da Trent Kusters, Blake Mizzi e Ty Carey ed è famoso per aver sviluppato il gioco da tavolo digitale ​Armello​. Attualmente sta sviluppando un ambizioso progetto basato su una proprietà intellettuale nuova.

Roll7 è uno studio indipendente fondato a Londra nel 2008 da Simon Bennett, John Ribbins e Tom Hegarty, e vincitore del BAFTA e di molti altri premi. Roll7 ha creato la serie OlliOlli, Not a Hero e Laser League. Non sappiamo ancora a cosa stia lavorando ma sembra si tratti di più progetti in contemporanea, in attesa di saperne di più.

In collaborazione con gli sviluppatori, Private Division rivelerà nuovi dettagli di ciascun progetto nel prossimo futuro. I tre titoli attualmente sono nelle prima fasi dello sviluppo e non è ancora prevista una data d'uscita. Nessuno dei tre giochi dovrebbe essere lanciato prima dell'anno fiscale 2022 di Take-Two.