Valorant, la modalità Deathmatch potrebbe arrivare presto, già con l'Atto 2

Il lancio di Valorant è ancora estremamente recente, ma Riot Games guarda già al futuro: nei prossimi mesi arriveranno tante novità degne di nota, a partire dai nuovi agenti (cioè dai personaggi giocabili). Per quando riguarda invece le nuove modalità di gioco, la prima a debuttare dovrebbe essere Deathmatch.

La modalità Deathmatch di Valorant non rappresenta esattamente un segreto di Stato: ne parlarono tempo fa gli sviluppatori di Riot Games, e più di recente nuove conferme sono state trovate dai dataminer, all'interno dei file di gioco dell'aggiornamento 1.04. Chiaramente si tratterà di una modalità in cui i giocatori, una volta eliminati, potranno tornare in azione, e in cui verranno conteggiate le kill per ottenere determinati punteggi. Precederà i Replay e l'invio dei regali, dunque.

Il recente datamining è piuttosto ottimista: i leaker credono infatti che manchi poco al lancio, e che quindi la modalità Deathmatch potrebbe debuttare presto, precisamente già con il lancio dell'Atto 2; l'arrivo di quest'ultimo è previsto nei primi giorni di agosto 2020. Quale contenuto migliore di una modalità di gioco inedita, per accompagnare il nuovo Battle Pass di Valorant?

Mettendo un momento da parte questa novità, dovreste anche dare un'occhiata a tutte le informazioni disponibili su Killjoy, probabilmente il prossimo agente di Valorant pronto a debuttare nelle settimane a venire.