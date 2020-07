Senua's Saga: Hellblade 2, l'anteprima dell'ambientazione

Senua's Saga: Hellblade 2 è stato senza alcun dubbio il grande assente dell'evento dedicato ai giochi first party in arrivo su Xbox Series X. Tutti si aspettavano di vedere il nuovo titolo di Ninja Theory in azione, fosse anche solo con un trailer, e invece sono rimasti profondamente delusi.

Le origini

Pubblicato nel 2017 su PC e PlayStation 4, per poi approdare successivamente anche su Xbox One e Nintendo Switch, Hellblade: Senua's Sacrifice si è posto fin da subito come un progetto originale e interessante, a partire dal suo sviluppo. Dopo aver realizzato giochi come Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West e DmC Devil May Cry, lo studio inglese ha infatti deciso di diventare indipendente e di adottare un approccio diverso alla creazione di videogame, in contrapposizione con un mercato dai costi produttivi ormai spropositati.

Forte di un'innovativa tecnologia nell'ambito del motion capture in tempo reale, il team ha avuto la felice intuizione di provare a raccontare una storia in cui vengono affrontate in maniera convincente tematiche come le malattie mentali e la psicosi, riuscendo a ottenere in tal modo un importante finanziamento da parte del Wellcome Trust. Per il resto delle spese, Tameem Antoniades e i suoi collaboratori si sono affidati all'inventiva e alla fantasia, acquistando attrezzature a buon mercato e avendo la fortuna di ritrovarsi un talento naturale come quello di Melina Juergens.

Fotografa freelance e video editor già al lavoro per Ninja Theory, Melina non si era mai cimentata prima con la recitazione, dunque quando le hanno chiesto di fare un test per portare sullo schermo la protagonista del gioco, Senua, è rimasta molto sorpresa. La cosa tuttavia ha funzionato decisamente bene, ed è così che la guerriera celtica ha preso vita, in tutte le varie sfaccettature della sua imprevedibile personalità.

Il resto dell'esperienza di Hellblade: Senua's Sacrifice è frutto della bravura degli artisti del team, che hanno saputo caratterizzare in maniera straordinaria i personaggi e le ambientazioni del gioco mettendoli al servizio di una narrazione efficace e coinvolgente, portata avanti anche a dispetto dello spessore che ci saremmo aspettati di trovare in relazione a elementi come il sistema di combattimento e gli enigmi.